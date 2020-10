Adidas explora posible venta de la marca Reebok, según fuente

(Bloomberg) -- Adidas AG, el gigante alemán de la ropa deportiva, está explorando una venta de su marca Reebok, según una persona familiarizada con el asunto.

La empresa decidirá en los próximos meses si procede con un proceso de venta, dijo la persona, que pidió que no se revelara su identidad porque las deliberaciones son privadas. La revisión interna se encuentra en las primeras etapas, dijo la persona. Una portavoz de Adidas dijo que la compañía no comenta sobre los rumores del mercado.

Desde que asumió el cargo de líder ejecutivo de Adidas en 2016, Kasper Rorsted ha rechazado reiteradamente los rumores de que quería vender la marca. Cerró tiendas Reebok de bajo rendimiento y dejó que expiraran algunos acuerdos de licencia, lo que redujo las ventas de la marchita marca deportiva, pero recortó aún más los gastos.

Después de que Reebok finalmente recuperase la rentabilidad a principios de 2019, Rorsted expresó su esperanza de poder impulsar las ventas con nuevas líneas de calzado como CrossFit Nano y FloatRide Run. Comparó la supervisión de Adidas y Reebok con ser como un padre que ama a sus dos hijos por igual.

Reebok ha sufrido más que la marca Adidas durante la pandemia. Las ventas en la marca alemana cayeron un 33% en el segundo trimestre, mientras que los ingresos de Reebok disminuyeron un 42%, dijo la compañía.

Manager Magazin informó acerca del plan el jueves temprano y dijo que las partes interesadas incluyen VF Corp., que es propietaria de las marcas Timberland y North Face, así como Anta International Group Holdings, de China.

Rorsted esperaba alrededor de 2.000 millones de euros (US$2.400 millones) de la venta de Reebok antes de la pandemia, pero ahora se contentaría con una cantidad menor, según la revista.

La empresa alemana adquirió Reebok por US$3.800 millones en 2006.

