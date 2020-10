2-0. Nacional cumple con su tarea y es primero del grupo F

El jugador Gonzalo Bergessio de Nacional celebra un gol hoy, en un partido de la Copa Libertadores entre Club Nacional y Alianza Lima en el estadio Gran Parque Central en Montevideo (Uruguay). EFE/Sandro Pereyra

Montevideo, 21 oct (EFE).- El Nacional uruguayo venció este miércoles por 2-0 al Alianza Lima peruano y se clasificó a octavos de final de la Copa Libertadores como primero del Grupo F luego de conseguir una mayor diferencia de goles que el Racing Club.

Los argentinos, que también avanzaron a la próxima fase, se impusieron por 2-1 al Estudiantes de Mérida y terminaron la serie con un saldo de goles de más cinco, mientras que los tricolores lograron uno más.

En Montevideo, el Nacional salió decidido en busca del gol y lo consiguió a los 8 minutos cuando Rodrigo Amaral habilitó a Gonzalo Bergessio y el argentino no perdonó.

Entonado por el gol, el Nacional fue por más, sin embargo, el que se acercó fue Alianza Lima luego de que el árbitro sancionara un penalti por una mano de Agustín Oliveros dentro del área.

A los 21, Patricio Rubio ejecutó y Sergio Rochet se lució con una gran parada que hizo olvidar un error que había cometido en una jugada anterior.

Desde allí, el primer tiempo se tiñó de rojo, azul y blanco, ya que los dirigidos por Jorge Giordano no dejaron de atacar y por momentos convirtieron en figura a Leao Butrón.

El portero peruano le ahogó el grito a Amaral en un mano a mano y en un potente disparo de tiro libre, pero nada pudo hacer ante una llegada por el segundo poste de Alfonso Trezza, quien convirtió el 2-0 a los 33 minutos.

En la segunda parte y con el juego bajo control, el entrenador del Nacional sacó a algunos de sus titulares, entre ellos Amaral y el capitán Bergessio, y dio ingreso a varios jugadores de la cantera.

Sobre el final, los visitantes intentaron acercase al área rival, pero sus escasas ideas no le permitieron hacerlo con mayor peligro. El Nacional, por su parte, cesó sus intenciones de ataque y manejó el juego en el centro del campo hasta el final.

El Nacional, clasificado desde hace dos jornadas, se aseguró el primer puesto y cerró la fase de grupos con 15 puntos de los 18 posibles.

- Ficha técnica:

2. Nacional: Sergio Rochet; Mathías Laborda, Paulo Vinicius, Agustín Oliveros, Ayrton Cougo; Gabriel Neves, Emiliano Martínez (m.76, Santiago Cartagena), Joaquin Trasante; Alfonso Trezza (m.76, Adrián Vila), Gonzalo Bergessio (m.65, Thiago Vecino) y Rodrigo Amaral (m.61, Sebastián Fernández).

Entrenador: Jorge Giordano.

0. Alianza Lima: Leao Butrón; Aldair Salazar, Carlos Joao Montoya, Rubert Quijada, Anthony Rosell; Josepmir Ballón, Carlos Ascués; Oslimg Mora, Patricio Rubio, Kevin Ferreyra (m.59, Joazhino Arroé) y Gonzalo Sánchez.

Entrenador: Mario Salas.

Goles: 1-0: m.8, Gonzalo Bergessio. 2-0: m.33, Alfonso Trezza.

Árbitro: El paraguayo Juan Benítez. Amonestó a Ballón y Amaral.

Incidencias: partido correspondiente a la sexta y última jornada del Grupo F de la Copa Libertadores disputado sin público en el estadio Gran Parque Central, de Montevideo.