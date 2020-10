Uruguay fija medidas "estrictas" en ciudad fronteriza con Brasil por covid-19

El ministro de Salud de Uruguay, Daniel Salinas. EFE/Raúl Martínez/Archivo

Montevideo, 21 oct (EFE).- El Gobierno uruguayo anunció este miércoles una serie de medidas "estrictas" durante 30 días con la intención de frenar el reciente brote de casos de covid-19 en la ciudad de Rivera (norte) fronteriza con Brasil donde los ciudadanos de ambos países llevan una vida "binacional".

Así lo explicó el ministro de Salud Pública de ese país, Daniel Salinas, que se presentó en esta localidad para coordinar junto a las autoridades locales las acciones a implementar.

En ese sentido, detalló que entre las principales medidas destacan la suspensión de espectáculos públicos y fiestas privadas, así como una exhortación a centros educativos de no controlar la asistencia de estudiantes durante este período, ya que de los 123 casos en ese departamento 28 están vinculados a la educación.

De igual forma, se solicitó el cumplimiento y la fiscalización, a través del Ministerio de Transporte, del uso de mascarillas en las unidades de transporte público así como mantener la ventilación.

Respecto a los cultos religiosos, Salinas explicó que si bien no se van a limitar, se debe tener un listado de personas que asisten a cada evento y la aplicación de los protocolos sanitarios como mascarillas, alcohol en gel y el respeto al aforo de cada establecimiento.

Para los comercios industriales y turísticos el MSP determinó que debe de haber un aforo de una persona cada 5 metros cuadrados, así como control de la temperatura corporal y exigencia de uso de mascarilla facial para todas las personas que ingresen.

El ministro uruguayo remarcó que todas estas medidas son de carácter punitivo.

"Nuestro equipo de fiscalización se va a instalar en Rivera y va a imponer multas que oscilan entre 36 mil pesos (unos 818 dólares) y un millón doscientos mil pesos (unos 27.270 dólares) con el apoyo de la Intendencia, porque las circunstancias lo ameritan", afirmó.

"Vamos a ser estrictos y vamos a hacer cumplir esta ordenanza. Vamos a ser severos en el cumplimiento", insistió.

Además, Salinas subrayó que estas medidas son de apoyo para una coyuntura que el Gobierno "pretende dominar" aunque admitió que "va a llevar un tiempo" que será determinado por el apoyo de la población "riverense" al acatamiento de las mismas.

"Nosotros estamos acompañando, desde el terreno y no desde los escritorios, todas estas medidas y lo vamos a seguir haciendo todas las veces que sea necesario. Esto tiene que ser un trabajo constante, militante, activo y de toma de conciencia", finalizó.

Desde el 13 de marzo, cuando se decretó la emergencia sanitaria en Uruguay por la aparición de los cuatro primeros casos, se procesaron 286.583 test y se han registrado 2.623 positivos. De ese total 2.142 ya se recuperaron y 52 fallecieron.

Actualmente, hay 14 de los 19 departamentos con casos activos en el país: Artigas, Canelones, Cerro Largo, Colonia, Durazno, Lavalleja, Maldonado, Montevideo, Rivera, Salto, San José, Soriano, Tacuarembó y Treinta y Tres.