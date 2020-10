UE.- Los Veintisiete rechazan una nueva propuesta sobre la PAC aunque constatan un "acercamiento" de posturas

21/06/2018 El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación de España, Luis Planas POLITICA EUROPA UNIÓN EUROPEA EUROPA INTERNACIONAL ÁLEX ZEA / EUROPA PRESS / CONTACTOPHOTO



BRUSELAS, 21 (EUROPA PRESS)



Los ministros de Agricultura de la Unión Europea han rechazado este miércoles por la noche una nueva propuesta de compromiso elaborada por Alemania para lograr un acuerdo sobre la nueva Política Agrícola Común (PAC), a pesar de que muchos han celebrado los avances conseguidos tras casi cuarenta horas de negociación.



Los titulares de Agricultura se han reunido a Veintisiete para valorar un nuevo texto que Berlín ha elaborado tras consultar a todas las capitales. En sus intervenciones en el debate público, muchas delegaciones han celebrado que el documento supone un "acercamiento", un "verdadero progreso" o "un paso en la dirección correcta".



Sin embargo, tan sólo República Checa, Eslovaquia, Estonia, Grecia o Países Bajos han dicho que podrían dar su apoyo a la propuesta en aras del compromiso. El resto de Estados miembros han valorado los avances, pero han expuesto cada uno de los puntos en los que quieren ver modificaciones antes de garantizar su voto a favor.



Los ecoesquemas siguen siendo el principal problema de las negociaciones. Una mayoría de las delegaciones apoya que el 20% del presupuestos para pagos directos esté reservado para este tipo de ayudas, pero muchas capitales han pedido una mayor flexibilidad en su aplicación y en la forma de contabilizar en este punto las transferencias entre pilares.



Sin embargo, hay países como Letonia que todavía defienden que ese umbral mínimo del 20 por ciento es demasiado elevado y piden reducirlo, una posibilidad que ha rechazado de plano la ministra alemana, Julia Köckner.



Además, muchos ministros han mostrado reservas sobre la redacción en el texto de dos de las condiciones generales de la nueva PAC. En concreto, la que hace referencia a la rotación de cultivos y otras prácticas destinadas a preservar el potencial del suelo y la que establece un porcentaje mínimo de tierras de cultivo destinadas a superficies e instalaciones no productivas.



Estos dos temas son los escollos más nombrados en la ronda de intervenciones que ha comenzado pasadas las 00.00 horas de este miércoles y se ha alargado hasta las 01.45 horas. Después, la delegación alemana está intentando modificar algunos aspectos del texto para lograr el acuerdo.



LA POSTURA DE ESPAÑA



El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, ha tomado la palabra en el debate para afirmar que la propuesta de Alemania tiene un "carácter muy positivo" con respecto a los ecoesquemas, un elemento que será "clave" en las negociaciones con el Parlamento Europeo.



Sin embargo, ha explicado que el Gobierno español todavía cuenta con dos temas "pendientes" de resolver en el texto. En primer lugar, ha reivindicado una aclaración técnica "neutra y sencilla" en la redacción sobre el pago redistributivo.



Y en segundo lugar, ha expresado al resto de socios su "preocupación" por el sector del vino y la necesidad de incluir en el documento los derechos de plantación más allá de 2030, un tema que la Eurocámara va a incluir en su posición negociadora "lo queramos o no".



"A algunos países miembros como el mío, y también me consta que Francia y otros, nos gustaría ver reflejado este tema en el texto", ha zanjado.