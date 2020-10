U.Católica recibirá a Inter de Porto Alegre apostando a la Sudamericana

Vista de jugadores de la Universidad Católica de Chile. EFE/Gabriel Aponte/Archivo

Santiago de Chile, 21 oct (EFE).- La Universidad Católica de Chile recibirá este jueves al Internacional de Porto Alegre en Santiago, en la sexta jornada del Grupo E de la Copa Libertadores 2020, en la que ya no tiene opciones seguir, mientras que al conjunto brasileño le basta con ganar o empatar para pasar a octavos.

Situados en el último lugar de la tabla con solo 4 puntos luego de cinco fechas, los Cruzados ya se despidieron del máximo torneo continental.

Sin embargo, la opción de clasificarse a la Copa Sudamericana se mantiene vigente, viéndose obligados a vencer a los Colorados como locales para terminar la fase en el tercer lugar del grupo.

Pero la Católica no depende sólo de sí misma.

Sumando tres puntos ante el conjunto brasilero, el equipo chileno debe esperar que América de Cali empate o pierda frente al Gremio.

El Inter se clasificará a la siguiente fase con un empate frente a la Católica y, en caso de perder el encuentro, solo una derrota del América de Cali en Brasil le permitiría seguir en el torneo internacional.

Con un empate, la Católica necesita que el conjunto colombiano pierda por más de dos goles ante el Gremio.

"Inter es un equipo grande del continente, a dónde va, irá a ganar, eso no va a influenciar en el desarrollo del partido. Van a venir a ganar y nosotros, independientemente de lo que pase, queremos ganar. Esperamos ser protagonistas con nuestro juego y llegar al resultado que queremos", declaró en conferencia de prensa el portero cruzado, Matías Dituro.

La UC no contará con el mediocampista Luciano Aued, que continua con su recuperación de un desgarro.

El cuadro brasilero podrá contar con el volante argentino Damián Musto, que se recuperó de una lesión de cadera.

Alineaciones probables:

Universidad Católica:Matías Dituro; Raimundo Rebolledo, Germán Lanaro, Valber Huerta, Alfonso Parot; Ignacio Saavedra, José Pedro Fuenzalida, César Pinares; Gastón Lezcano, Fernando Zampedri, Edson Puch.

Entrenador: Ariel Holan

Sport Club Internacional:Marcelo Lomba; Rodinei, Ze Gabriel, Víctor Cuesta, Uéndel; Damián Musto (en caso de PCR negativo), Edenilson, Patrick, Marcos Guilherme; Thjiago Galhardo, Abel Hernández.

Entrenador:Eduardo Coudet

Árbitro: el argentino Mauro Vigliano, asistido por Cristián Navarro, Julio Fernández, Darío Herrera y Barbra Bastias.

Estadio: San Carlos de Apoquindo, Santiago de Chile

Hora: 21.30 hora local (00:30 GMT del viernes).