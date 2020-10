Trial.- Toni Bou: "Si tengo que perder, mejor por el coronavirus que no en pista"

10/10/2020 Toni Bou levanta en Italia su 28º título mundial DEPORTES REPSOL MEDIA SERVICE



Sobre su futuro: "Sería un error no hablar del 30º Mundial porque es un objetivo nuevo"



BARCELONA, 21 (EUROPA PRESS)



El piloto español de trial Toni Bou (Repsol Honda Team) ha comentado tras lograr su 28º título Mundial --suma 14 en 'indoor' y otros 14 en 'outdoor'-- que todavía siente "pasión" por lo que hace y que espera renovar con Honda para afrontar el nuevo objetivo de llegar a los 30 campeonatos, aunque tiene claro que, si no puede llegar a esa cifra, sería mejor que fuera por culpa del coronavirus y no por ser peor en las pistas.



En una entrevista a Europa Press, el de Piera aseguró que, dentro de elegir entre los peores escenarios, sería mejor perder un título por el coronavirus que no por ser peor que un rival. "En los últimos 14 años hemos conseguido todos los Mundiales y sería el primer año que pierdo un campeonato, y sería por la COVID-19. Espero que no sea así, pero si tengo que perderlo, mucho mejor que sea por el coronavirus que no en pista", se sinceró, pensando en 2021.



Bou, de 34 años recién cumplidos, no sabe lo que es no ganar un Mundial, sea de TrialGP ('outdoor') o de X-Trial ('indoor'), pues lo viene ganando todo desde 2007. Son catorce años seguidos levantando ambos títulos. Y, de momento, ni el coronavirus impidió en este aciago 2020 que lo hiciera, y confía en que tampoco lo evite el próximo año.



"Lo deportivo pasó a segundo plano claramente, pero en mi caso tuvimos suerte. Ha sido un campeonato corto, se redujo y con carreras dobles para no llegar al frío y no tener anulaciones. Pero era una incógnita cada semana saber si se iba a correr o no. Al final, pudimos terminar el Mundial y las ocho carreras, y con el Mundial en el bolsillo se mira todo con otros ojos", reconoció.



Con los datos en la mano, el catalán sabe que es "difícil" ser su rival. "Las cosas me han ido muy bien estos años. Siempre digo que cuando las cosas van bien, es mucho más fácil levantarte cuando tienes un problema, porque con inercia positiva es más fácil. Y trabajamos mucho para que esa inercia sea positiva", apuntó.



Un trabajo que es más mental que no físico, pese a los problemas con las lesiones que ha tenido, sin ir más lejos, este mismo año. "De momento pesa más la preparación mental. Es muy difícil después de cada año luchar por conseguir el mismo objetivo, como mucho. Tienes mucho a perder y poco a ganar, y ese poco a ganar hace difícil empezar cada año. Pero como lo consigues, sigues trabajando y evolucionando, tengo pasión por este deporte y me encanta lo que hago", aseguró.



No obstante, cree que cada Mundial que "cada vez el nivel de los rivales está más cerca y es más similar", pero que "marca la diferencia la regularidad y estar ahí en cada carrera, en el podio". "Y nosotros no hemos bajado del podio en todo el año y eso es lo que necesitarían mis rivales para poder quitarme el título", opinó.



QUIERE RENOVAR Y, AL RETIRARSE, AYUDAR A LOS JÓVENES



Su mayor rival sigue siendo él mismo y, hasta que esto no cambie, no tiene pensado retirarse. Al contrario, mira a una renovación con el Repsol Honda Team que está en camino. "El contrato se me acaba el año que viene. La verdad es que estoy muy bien en este equipo y mi objetivo sería renovar. De hecho, ya hemos empezado a hablar con Honda para la renovación. El tema del COVID-19 existe y está claro, pero por mi parte me encantaría seguir en el Repsol Honda", se sinceró.



"Veremos dónde llega mi cuerpo, tengo 34 años. Cada vez está más cerca el final, pero veo que mi rival que ha sido capaz de ganarme dos carreras este año (Adam Raga) tiene 38, y mi compañero (Fujinami) se ha ido recuperando de una grave lesión y tiene mejor nivel con 40. Pero también hay jóvenes que aprietan mucho. Mi futuro dependerá de los rivales y de si somos competitivos o no", admitió.



Y, por mucho que lo haya ganado todo con Honda, el catalán no se plantea el reto mayúsculo de lograr un Mundial con otra marca. "Me falta en mi carrera poder ganar un título, más que con otra marca, con una moto 2T (dos tiempos) que es algo que me gusta mucho. Pero me quedo mucho aquí en el Repsol Honda, estoy en el mejor equipo donde podría estar e irme de aquí será muy difícil. Estoy lejos de irme de Honda, es mi familia", recalcó.



"Cuando pierda las ganas que tengo, quizá será cuando más me pase por la cabeza el retirarme. Pero si pierdo el campeonato y no es por un tema físico, me encantaría volver a hacer una pretemporada buena y trabajar para volver a ser campeón. Si es por lesión, se pasa peor y pierdes mucha motivación, más si tienes que competir con dolor, y eso cambiaría el panorama", advirtió.



Si le llega el momento de colgar las botas y los guantes y dejar la moto, tiene claro que ese adiós no sería traumático y que quiere ayudar, desde Repsol Honda a poder ser, a que surjan nuevos Toni Bou. "Cuando me quiera retirar, querré seguir vinculado a este deporte y dar una oportunidad, con mi experiencia, a pilotos jóvenes. Es una cosa que también me gustaría, y hacerlo en el Repsol Honda Team sería lo mejor", puntualizó.



"Me gustaría traspasar lo vivido y ayudar a los jóvenes a que puedan conseguir lo mismo. Me veo en los entrenamientos, hacer que mejoren, trabajar en la evolución de la moto, que me apasiona. Es una cosa que a mí me gustaría", relató.



Todavía en activo, y fuerte como nunca, Bou no piensa todavía en ese momento sino en poder alcanzar, ahora sí, la histórica cifra de 30 Mundiales en su palmarés. Para ello, le haría falta un nuevo título 'indoor' y otro 'outdoor' en 2021, aunque, dado que perder en ciertas circunstancias le motivaría a recuperar el trono, podría alargar la vía hacia esa efeméride si el camino rápido no le lleva a ello.



"He tenido experiencias de todo, hasta repetir cosas ya hechas. ¿Qué me queda por conseguir? Hablar de números sería un error porque ya he conseguido mucho más de lo que me imaginaba y lo que imaginaba el equipo. Porque es muy difícil que durante 14 años estés en la cima y ganes todos los títulos. Pero el año que viene queda cerca ese Mundial 30, que había evitado hablar de esa cifra, pero ahora sería un error no hablar de ello porque es un objetivo nuevo", concluyó ambicioso.