Tesla dice que entregas de camiones Semi comenzarán en 2021

(Bloomberg) -- Tesla Inc. dice que las entregas del camión Semi comenzarán en 2021.

Durante muchos años, Tesla fue percibida como una pequeña startup de Silicon Valley. Pero con su publicación de resultados del tercer trimestre, realmente da la sensación de que ahora es un fabricante automotriz global.

“Actualmente estamos desarrollando la capacidad del Model Y en la gigafábrica de Shanghái, de Berlín y de Texas, y seguimos firmes para iniciar las entregas desde cada ubicación en 2021”, dijo la compañía en su carta a los accionistas. “Las entregas del Tesla Semi también comenzarán en 2021”.

Tesla inicialmente reveló el Semi en el otoño de 2017, y Gene Munster, director gerente de Loup Ventures, calificó el camión que llegará en 2021 de “sorpresa”.

Nota Original:Tesla Says Semi Truck Deliveries to Begin in 2021

