Tailandia.- Los manifestantes contra el régimen de Tailandia recurren a emoticonos para eludir la persecución policial

El general Prayuth dice que está dispuesto a retirar el estado de emergencia si no hay incidentes violentos en las protestas



MADRID, 21 (EUROPA PRESS)



Los organizadores de las protestas contra el Gobierno y la monarquía de Tailandia están recurriendo al uso de emoticonos en sus comunicaciones con los manifestantes para poder eludir así la persecución policial en sus movilizaciones.



Este lunes, los organizadores de las protestas contra el Ejecutivo que lidera el general Prayuth Chan Ocha han preguntado en la red social Facebook a sus seguidores si creen que deberían organizar una manifestación para esa tarde.



Las respuestas llegaron en forma de emoticonos, con el símbolo que representa el mensaje 'Cuídate' enviado por aquellos que creían que era mejor no celebrar la protesta y con el que refleja una cara de sorpresa para dar el respaldo a una nueva convocatoria.



La consulta se saldó con una mayoría de respuestas con el emoticono de la sorpresa y finalmente los organizadores celebraron una nueva manifestación para exigir la dimisión del general Prayuth Chan Ocha, que lleva en el poder desde el golpe de Estado de mayo de 2014, y una reforma de la monarquía para que el país retome la senda democrática.



Los organizadores también publicaron la misma encuesta en la red social Twitter y sus seguidores respondieron con la opción de 'me gusta' o con la de retuitear para expresar su opinión sobre la convocatoria.



Redes sociales y plataformas como Facebook, Twitter y Telegram se han relevado como herramientas fundamentales para el movimiento de jóvenes estudiantes que desde hace días está liderando unas protestas sin precedentes por dirigir sus críticas tanto contra el Gobierno como contra la monarquía, en un país en el que la legislación impone penas de cárcel a quienes falten al respeto a la Casa Real.



Los organizadores de las manifestaciones en Tailandia han utilizado tácticas semejantes a las empleadas por los manifestantes en 2019 en Hong Kong, con comunicaciones descentralizadas en foros online para votar cuándo y dónde se manifiestan y, en algunas ocasiones, celebrando movilizaciones en varios lugares a la vez, según informa Bloomberg.



Estas estrategias han permitido a los organizadores de las movilizaciones en Tailandia mantener a la Policía alejada de sus planes. La semana pasada, las autoridades decretaron el cierre de algunas zonas de Bangkok y de las algunas estaciones de transporte más importantes, lo que no evitó que los manifestantes volvieran a celebrar marchas contra el régimen.



Los manifestantes celebran protestas a diario desde que el primer ministro, el general Prayuth Chan Ocha, aprobó un decreto de emergencia para prohibir las grandes concentraciones de personas. Aunque la Policía ha arrestado a más de 70 personas, incluidos varios líderes de las protestas, otros líderes han dado un paso adelante para ocupar los huecos y continuar con las marchas que piden la dimisión del general Prayuth y la reforma de la Constitución y de la monarquía para que el país vuelva a ser una verdadera democracia sin la tutela de las Fuerzas Armadas.



UN MOVIMIENTO DE PROTESTA QUE DICE NO TENER LÍDERES



"Ya estamos creándole un dolor de cabeza al Gobierno solo con organizar manifestaciones sin líderes que les muestran que las personas están contra ellos", ha explicado en conversación telefónica Arthitaya Pornprom, uno de los organizadores de las marchas contra el Ejecutivo. "Estamos mostrándoles que incluso aunque los líderes se vayan, el movimiento continúa. Todos somos líderes", ha indicado.



El 16 de octubre, los manifestantes recurrieron a las redes sociales para concentrarse en un nuevo lugar menos de una hora después de que la Policía consiguiera desbaratar su primera convocatoria en otro lugar, un ejemplo de las tácticas que les han permitido sortear la persecución policial.



En este contexto, el general Prayuth ha dicho que el Gobierno está preparado para retirar las leyes de emergencia que prohíben los actos masivos en la capital si las protestas contra el Ejecutivo y la monarquía se desarrollan de manera pacífica.



El mensaje del primer ministro llega una semana después de haber decretado el estado de emergencia para intentar detener las movilizaciones y viene acompañado de un llamamiento al diálogo en un momento en que las protestas siguen congregando a miles de personas en Bangkok y se prevén movilizaciones también a favor del rey de Tailandia, Maha Vajiralongkorn.



"Yo tomaré la primera decisión para desescalar la situación", ha afirmado el general Prayuth. "Estoy actualmente preparando la retirada del estado de emergencia severa en Bangkok y los haré pronto si no hay incidentes violentos", ha asegurado.



El general ha emplazado a los manifestantes a aprovechar la sesión extraordinaria que celebrará la próxima semana el Parlamento --controlado por una mayoría afín al Ejecutivo gracias a un Senado cuyos miembros fueron elegidos por altos mandos militares-- para expresar sus quejas a través de los parlamentarios y ha recalcado que los activistas deberían "dar un paso atrás" y "encontrar soluciones a los problemas".



Por último, ha asegurado que "el único camino para una solución duradera para todas las partes que sea justa" es que los que están en las calles y los "muchos millones que no han querido estar en las calles" discutan y "resuelvan sus diferencias por medio del proceso parlamentario".