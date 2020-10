Sonda Osiris-Rex de la NASA entró en contacto con asteroide en misión histórica

SHOTLIST DENVER, COLORADO, ESTADOS UNIDOS20 DE OCTUBRE DE 2020FUENTE: NASA TVRESTRICCIONES: PROHIBIDA LA REVENTA / NO RESALE 1. Plano general Los científicos en una sala de control celebran cuando una voz fuera de la pantalla anuncia: "aterrizaje declarado" 2. Plano panorámico La nave espacial robótica de la NASA Osiris-Rex desciende hacia el asteroide Bennu 3. SOUNDBITE 1 - Dante Lauretta, principal investigador de la sonda Osiris-Rex (hombre, inglés, 13 seg.): "Nos estamos alejando a salvo de la superficie del asteroide. La sonda hizo todo lo que se suponía que haría. Lo hicimos. Marcamos la superficie del asteroide y ahora le toca a Bennu ver cómo fue la misión" "We're safely moving away from the asteroid surface. The spacecraft did everything it was supposed to do. So we did it. We tagged the surface of the asteroid and it's up to Bennu now to see how the event went." 4. Plano general Osiris-Rex desciende hacia el asteroide Bennu5. Primer plano Osiris-Rex desciende hacia el asteroide Bennu6. Plano medio Osiris-Rex desciende hacia el asteroide Bennu7. Plano panorámico Osiris-Rex desciende hacia el asteroide Bennu8. Paneo de izquierda a derecha Científicos de la NASA en la sala de control 9. Plano medio un científico se sienta en una sala de control; una voz fuera de la pantalla dice: "La recolección de muestras está completa". 10. Plano general Científicos en una sala de control celebran11. Plano general Científicos en una sala de control celebran