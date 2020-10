Siete personas ante el juez por su implicación en el atentado yihadista en Francia

Flores y mensajes a las puertas de instituto en el que trabajaba el profesor asesinado el viernes en París. EFE/EPA/JULIEN DE ROSA

París, 21 oct (EFE).- Siete personas comparecen este miércoles ante un juez para su eventual imputación por estar supuestamente implicadas en el atentado yihadista del pasado día 16 en el que un profesor fue decapitado por un joven checheno de 18 años en la región de París.

Fuentes judiciales precisaron a Efe que entre esas siete personas hay dos menores.

Se trata de alumnos del colegio en el que trabajaba el profesor decapitado, Samuel Paty, de los que se sospecha que lo identificaron ante el asesino, Abdoullakh Anzorov, a cambio de dinero momentos antes de que cometiera el crimen.

Otros estudiantes que también habían sido interrogados bajo arresto para aclarar si también habían participado quedaron la pasada noche en libertad.

También va a comparecer ante el juez un hombre identificado como Brahim C., el padre de una alumna que lanzó una campaña contra Paty por haber mostrado en una clase sobre libertad de expresión las controvertidas caricaturas del profeta Mahoma, las mismas que estuvieron en el origen del atentado contra "Charlie Hebdo" en enero de 2015.

Según varias filtraciones a los medios, los investigadores han descubierto conversaciones por WhatsApp entre Brahim C. y Anzarov días antes del ataque contra el enseñante en las proximidades de su colegio de la localidad de Conflans Sainte Honorine.

Igualmente será presentado ante el magistrado instructor para su eventual inculpación Abdelhakim Sefrioui, fichado por los servicios secretos por su activismo islámico.

Sefrioui asistió a Brahim C. en su campaña contra Paty y para ello grabó un vídeo colgado en las redes sociales.

La Fiscalía Nacional Antiterrorista ha convocado esta tarde una conferencia de prensa a las 14.30 hora local (12.30 GMT) para dar cuenta de la marcha de la investigación.

Unas horas después en la Universidad de la Sorbona de París se celebrará un homenaje póstumo al profesor de historia y geografía asesinado en el que el presidente francés, Emmanuel Macron, pronunciará un discurso y le impondrá la Legión de Honor, la máxima distinción oficial en Francia.