Siete investigados en Francia por complicidad en decapitación de profesor

Actualiza con detalles sobre los sospechosos, mensaje audio del agresor ///París, 21 Oct 2020 (AFP) - Francia rinde este miércoles en la universidad de la Sorbona un homenaje nacional a Samuel Paty, profesor de historia decapitado el viernes en un atentado por el que siete personas --entre ellas dos menores-- han comparecido ante un juez por "complicidad de asesinato terrorista".Entre estas siete personas, dos menores de 14 y 15 años están acusados de haber mostrado al homicida, Abdullakh Anzorov --un joven refugiado de origen ruso checheno-- quien era el docente que buscaba, a cambio de "300 a 350 euros", según el fiscal antiterrorista, Jean-François RicardSegún fuentes cercanas al caso el asesino, tras publicar en las redes la foto de su víctima decapitada, envió un mensaje de audio en un ruso poco claro en el dice que "vengó al profeta", reprochando al profesor de historia y geografía haberlo "mostrado de manera insultante".En este mensaje, el agresor aparece casi sin aliento, y pronuncia frases coránicas: "Hermanos, recen por que Alá me acepte como mártir" afirma, según una traducción de la AFP. - Acusado en redes sociales - Entre los demás sospechosos, figuran el padre de una alumna que inició la movilización mediante videos en las redes sociales tras el curso sobre libertad de expresión que impartió el profesor el 5 de octubre, y al que reprocha haber mostrado caricaturas del profeta Mahoma en clase.Días después de la difusión de los vídeos, Samuel Paty fue decapitado en plena calle por el checheno de 18 años, que después murió por disparos de la policía.El padre de la alumna, Brahim C., está acusado, igual que el militante islamista Abdelhakim Sefrioui de haber "designado específicamente al profesor como blanco en las redes sociales".Los investigadores antiterroristas se interesan asimismo sobre mensajes intercambiados en WhatsApp entre este padre y el homicida.Tres amigos del asesino, que se habían entregado espontáneamente en una comisaría el viernes por la noche, también serán interrogados por el juez.Nueve detenidos inicialmente fueron puestos en libertad, entre ellos tres alumnos, así como los padres, el abuelo y el hermano menor del agresor.El homenaje al profesor se llevará a cabo, en presencia del presidente Emmanuel Macron, en el patio de la célebre universidad parisina de la Sorbona, a partir de las 17H30 GMT. El estado le entregará la Legión de Honor (la principal condecoración francesa) a título póstumo y su hijo de 5 años será declarado "pupilo de la nación", una distinción atribuida a los hijos cuyos padres murieron en guerra o en atentado. - Ofensiva contra el islamismo - El presidente francés aseguró el martes que se van a intensificar las medidas contra el islamismo radical."No se trata de hacer nuevas declaraciones (...) los ciudadanos esperan actos. Estos actos se intensificarán". En el punto de mira se encuentra el colectivo propalestino Cheikh Yassine, creado por Abdelhakim Sefrioui y que fue disuelto el miércoles en consejo de ministros.Asimismo, podrían cerrarse algunas del medio centenar de asociaciones consideradas cercanas al "islamismo radical".Tras el asesinato, las autoridades francesas prometieron "una guerra contra los enemigos de la República".La mezquita de Pantin, en las afueras de París que suele reunir a unos 1.300 fieles, también permanecerá cerrada durante seis meses.Sus responsables están acusados de haber difundido el vídeo del padre de la alumna.Las autoridades francesas han prometido "una guerra contra los enemigos de la República". "Ya no se trata de saber si habrá un atentado sino cuándo" justificó el ministro del Interior, Gérald Darmanin. Este último atentado se enmarca en un "contexto de llamado a asesinatos" lanzado tras la republicación de las caricaturas de Mahoma por el semanario satírico Charlie Hebdo, a principios de septiembre, antes del inicio de los juicios por los atentados contra esa publicación y por esa misma causa en 2015, según el fiscal Ricard.Citó el ataque con machete cometido el 25 de septiembre ante los antiguos locales de este semanario en París, y "tres comunicaciones" de Al Qaida que instaban a "asesinar" a personas que originaron la redifusión de estos dibujos."Una quincena de investigaciones" por hechos de "apología del terrorismo", "amenazas de muerte" o "provocación" han sido lanzadas tras el asesinato del profesor, anunció la fiscalía de París.