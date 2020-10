Satélites exponen a mayores emisores de metano del mundo

(Bloomberg) -- Un color rojo oscuro se extiende por el Medio Oriente y China, a la par que aparecen inquietantes puntos coloridos alrededor de la costa de Groenlandia. Este es el peligroso mundo de las emisiones atmosféricas de metano, uno de los impulsores más poderosos de alerta global. Ahora está visible al público por primera vez.

GHGSat Inc. publicó un nuevo mapa de metano el miércoles que utiliza datos de los dos satélites de la compañía, que fueron lanzados a principios de este año y pueden detectar el metano emitido por pozos de petróleo y gas, minas de carbón, centrales eléctricas, granjas y fábricas. Forma parte de una ola de vigilancia climática que permitirá responsabilizar a países y empresas sobre el cumplimiento de los objetivos para reducir y eventualmente eliminar la contaminación que calienta el planeta.

“Estamos ante una situación en la que durante más de la última década ha habido un repunte significativo e inexplicable en las concentraciones atmosféricas globales de metano”, dijo Jonathan Elkind, investigador principal del Centro de política energética global de la Universidad de Columbia. En un documento publicado la semana pasada, Elkind describió la forma en que la transparencia a través de satélites permitirá a los inversionistas identificar mejor qué empresas no respaldan sus objetivos con acciones.

El mapa con lapso de tiempo publicado por GHGSat cubre un período de seis meses hasta el 10 de octubre, basado en imágenes capturadas desde el espacio. Las emisiones medias de metano están representadas en verde, alrededor de 1.800 partes por 1.000 millones; en amarillo aquellas que superan el promedio y en rojo oscuro está el extremo superior de la escala.

Las primeras lecturas cubren los cierres, cuyo objetivo era frenar la pandemia de covid-19, que devastó la demanda de petróleo y redujo las emisiones de metano. La intensificación en el mapa muestra qué tan rápido se puede acumular el metano durante los calurosos meses de verano en el hemisferio norte, con píxeles naranjas y rojos a lo largo de la costa ártica y alrededor de Pekín.

El mapa identifica la concentración de metano en la troposfera, donde las emisiones que ocurren naturalmente, como las de los humedales, se mezclan con aquellas causadas por la actividad humana. Se puede ver cómo montañas atrapan metano, como en el sur de California cerca de la cordillera de Sierra Nevada o en el sur de Asia debajo del Himalaya. El metano es más de 80 veces más potente que el dióxido de carbono durante un período de 20 años, aunque su impacto de efecto invernadero se desvanece mucho más rápido.

GHGSat afirma que su satélite ofrece los datos de metano de más alta resolución disponibles públicamente, y vende acceso a empresas que van desde Royal Dutch Shell Plc hasta operadores de vertederos. En el próximo año, GHGSat planea publicar datos adicionales que también cuantificarán las emisiones, dijo Stéphane Germain, presidente de la firma con sede en Montreal. Eso dejará claro cuánto metano hay liberado por perforación en la Cuenca Pérmica de EE.UU. cada semana, por ejemplo. La compañía también está desarrollando un satélite de monitoreo de dióxido de carbono que podría ponerse en órbita en 2022.

En última instancia, los datos satelitales transformarán la forma en que las naciones son responsables de los compromisos voluntarios en virtud del Acuerdo de París, que exige limitar las temperaturas medias globales para que no aumenten más de 1,5 °C por encima de los niveles preindustriales. Los datos granulares que permiten identificar las emisiones en instalaciones específicas también ayudarán a rastrear las emisiones corporativas. “Muy pronto nadie podrá esconderse de la fuga de metano”, proyectó en 2018 Bob Dudley, exdirector ejecutivo de BP Plc.

Otras organizaciones también están trabajando para erradicar las fugas de emisiones desconocidas. El Fondo de Defensa Ambiental, la Universidad de Harvard y el Observatorio Astrofísico Smithsonian están desarrollando MethaneSat, un proyecto para medir las emisiones provocadas por el hombre por satélite y proporcionar esos datos al público. La NASA está diseñando un satélite estacionario llamado GeoCarb para recolectar 10 millones de observaciones diarias de las concentraciones de gases de carbono en las Américas.

Algunas tendencias ya son visibles en el nuevo mapa de GHGSat. China parece tener lecturas de fondo superiores al promedio por razones naturales, dijo Germain, pero las emisiones de metano de los arrozales y las minas de carbón también pueden contribuir a las zonas rojas. Germain señaló que China alberga 10.000 de las 12.000 minas de carbón del mundo.

Como se esperaba, las áreas con altos niveles de actividad de perforación de petróleo y gas, desde el oeste de Texas y Nuevo México hasta el mar Caspio y partes del golfo Pérsico, muestran niveles más altos de metano, probablemente causados por fugas y quemas. Pero también hay altos niveles de metano en partes del norte de Canadá y Siberia con poca o ninguna actividad industrial. Tampoco queda claro qué está causando la aparición de zonas rojas en el desierto del Sahara, dijo Germain, y es posible que el aumento de las concentraciones en Arabia Saudita se deba en parte al resultado de los vientos que transportan metano de otras regiones, no solo de la producción local de combustible fósil.

