Salud.-Inhaladores y píldoras de esteroides para el asma relacionados con un mayor riesgo de huesos quebradizos y fractura

MADRID, 21 (EUROPA PRESS)



Usar inhaladores o tabletas de esteroides para tratar el asma o controlar los brotes está relacionado con un mayor riesgo de huesos frágiles (osteoporosis) y una mayor vulnerabilidad a los huesos rotos (fracturas por fragilidad), según una investigación publicada en línea en la revista 'Thorax'. Además, cuanto mayor es la dosis acumulada y más largo es el período de tratamiento, mayores parecen ser estos riesgos.



El asma es común y afecta a alrededor de 334 millones de personas en todo el mundo. Y los inhaladores y tabletas de esteroides se usan ampliamente para amortiguar la inflamación de las vías respiratorias y prevenir y / o aliviar los síntomas del asma.



Las pautas internacionales recomiendan un enfoque gradual para tratar la afección, con inhaladores de esteroides recetados para el control de enfermedades de moderadas a graves y tabletas de esteroides para los brotes de asma grave.



Hasta ahora, las investigaciones que analizan el impacto de los esteroides en la salud ósea no han resultado concluyentes. Los investigadores querían ver si mirar por separado la dosis, la cantidad de cursos y el tipo de esteroide podría ayudar a arrojar más luz sobre el tema.



Esto es especialmente importante, porque la guía internacional se ha desplazado hacia un mayor uso de esteroides inhalados para el asma moderadamente grave, mientras que el uso de tabletas de esteroides también ha aumentado, dicen los investigadores.



Se basaron en registros de salud anonimizados ingresados en la base de datos GOLD de Clinical Practice Research Datalink (CPRD) representativa a nivel nacional, lo que cubre a más de 15,4 millones de pacientes de 738 cirugías médicas en todo el Reino Unido, lo que equivale al 7% de la población del país. Y se basaron en datos vinculados de Hospital Episode Statistics (HES) de julio de 2018, que registran todas las admisiones hospitalarias en Inglaterra.



Utilizaron estos datos para identificar a todos los adultos con asma diagnosticados entre abril de 2004 y diciembre de 2017, y que también tenían osteoporosis o fracturas por fragilidad. Estos pacientes se emparejaron con al menos cuatro pacientes de la misma edad y sexo de la misma práctica general, pero que no tenían osteoporosis o fracturas por fragilidad.



Los investigadores también evaluaron a los pacientes que recibieron al menos una dosis de bifosfonatos, un tipo de medicamento que se usa para frenar la pérdida de densidad ósea y evitar la osteoporosis, y suplementos de vitamina D y calcio para fortalecer los huesos.



Se buscaron en los registros otros factores que pudieran afectar la densidad ósea, como el tabaquismo, el peso y el consumo de alcohol. El número de recetas surtidas se utilizó para calcular la cantidad y la duración del tratamiento con esteroides durante los 12 meses previos al diagnóstico de osteoporosis o fractura por fragilidad.



El análisis de todos los datos mostró una clara asociación entre la dosis acumulada y el número de ciclos de comprimidos inhalados o de esteroides y el riesgo de osteoporosis o fracturas por fragilidad.



Dos o tres prescripciones de tabletas de esteroides en los 12 meses anteriores se relacionaron con mayores probabilidades de osteoporosis: aquellos que recibieron 9 o más prescripciones y dosis acumuladas de 2.500 mg o más tuvieron más de 4 veces el riesgo de quienes no recibieron estos medicamentos. después de tener en cuenta los factores potencialmente influyentes. También tenían más del doble de probabilidades de sufrir una fractura por fragilidad.



De manera similar, aquellos que recibieron 11 o más recetas de esteroides inhalados tenían un 60% más de probabilidades de tener osteoporosis y un 31% más de probabilidades de tener fracturas por fragilidad que los que no recibieron estos medicamentos.



Los pacientes que recibieron dosis acumuladas de más de 120 mg en el año anterior tenían un 20% más de probabilidades de sufrir una fractura por fragilidad.



Solo alrededor de la mitad de los pacientes a los que se les recetaron comprimidos de esteroides y aún menos a los inhaladores de esteroides recetados recibieron bisfosfonatos en el año previo al diagnóstico de osteoporosis o fractura por fragilidad, un hallazgo que los investigadores describen como "decepcionante".



Pero señalan que "las pautas actuales sobre el asma no cubren completamente el tratamiento de las comorbilidades óseas y no se brindan pautas específicas de protección ósea. Nuestros resultados sugieren que el riesgo y la prevención de la osteoporosis y [fracturas por fragilidad] deben abordarse explícitamente en futuras actualizaciones de las pautas", apuntan.



Este es un estudio observacional y, como tal, no puede establecer la causa. Y los investigadores reconocen que los inhaladores pueden ser difíciles de usar correctamente, por lo que posiblemente subestimen la dosis real que se toma. Su análisis también se basó en las prescripciones y no en el cumplimiento real.



Sin embargo, concluyen que "tanto los esteroides orales como los inhalados se asocian con un mayor riesgo de osteoporosis y fractura por fragilidad en personas con asma. El uso de estos medicamentos debe reducirse al mínimo necesario para tratar los síntomas y debe reducirse si los síntomas y las exacerbaciones se controlan bien", recomiendan.



Y agregan que los médicos deberían considerar un tratamiento adicional con bisfosfonatos para proteger la salud ósea de los pacientes.