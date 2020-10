Rodrigo Sorogoyen: "Hoy en día no querer molestar a nadie es autocensurarse"

El realizador Rodrigo Sorogoyen (3i), posa en la alfombra roja junto al equipo de su serie televisiva "Antidisturbios", en el marco de la 68 edición del Festival Internacional de Cine de San Sebastián. EFE/Juan Herrero/Archivo

Los Ángeles (EE.UU.), 21 oct (EFE).- En los últimos días el nombre de Rodrigo Sorogoyen se repite en titulares y redes sociales por su recién estrenada serie "Antidisturbios", una ficción sobre el cuerpo policial que tras recibir el apoyo unánime de la crítica especializada ha sido diana de comentarios que llegan a calificarla de "insulto".

"Hoy en día no querer molestar a nadie es autocensurarse", responde a Efe el cineasta en una entrevista en la que confiesa sentirse "abrumado" por la cantidad de mensajes que ha despertado el formato, consciente de que en redes sociales "hay gente hablando de una serie que ni han visto".

En medio de ese huracán, Sorogoyen acude como embajador del cine español en la Recent Spanish Cinema, una muestra celebrada esta semana en Los Ángeles y Miami (EE.UU.) que acerca a Hollywood lo más destacado del audiovisual español.

"Lo de 'Antidisturbios' está siendo muy fuerte. Es así, una serie se ve en un fin de semana más que una película. Ver mi nombre constantemente ligado a comentarios abruma un poco. En 2015 no sería igual, son las redes sociales", asegura durante una videollamada.

"CADA VEZ NOS AUTOCENSURAMOS MÁS PORQUE LLEGAN ESTIMULOS POR TODOS LADOS"

En la muestra estadounidense presenta junto a su tándem creativo, Isabel Peña, la película "Madre", continuación del cortometraje homónimo que fue nominado al Óscar.

Pero al igual que pasó con su película "El Reino", la trama de corrupción policial y judicial inspirada en la realidad que aflora en "Antidisturbios" recibe gran atención en los círculos de internet donde todos quieren tener una opinión. Y lo más rápido y breve posible.

"He recibido bastantes mensajes de policías que dicen que están contentos con la serie, que refleja bien su trabajo y que diferencian la ficción de la realidad. Pero estamos en un mundo tan desquiciado... que hay gente hablando de una serie que o ni han visto o la han visto con unos ojos totalmente desquiciados" explica el cineasta.

La polémica recuerda a la ola de comentarios que generó el cartel promocional de "Patria", la otra gran serie española de la temporada y por la que el autor del libro en el que se basa, Fernando Aramburu, mostró su desacuerdo con la imagen al tiempo que pidió tiempo para ver la obra completa antes de criticar en masa.

En esta ocasión, los sindicatos policiales españoles Jupol, SUP y CEP han criticado duramente "Antidisturbios" por las "mentiras y clichés" que contiene y porque no muestra "las condiciones reales".

En Twitter, la Confederación Española de Policía (CEP) ha llegado a calificar la ficción de "insulto" y pide explicaciones a la Dirección General de la Policía (DGP).

Sorogoyen comenta sobre ambos comunicados: "Primero me sorprendió para mal. Luego ya procesando un poco entiendes quién es el sindicato y cómo son".

"Está clarísimo que el objetivo de la serie es humanizar de la manera más humana, valga la redundancia, a unos seres humanos que tienen un trabajo muy duro -zanja-. No se puede luchar con gente que quiere ver otras cosas".

SOROGOYEN AMPLÍA EL RELATO DE LA CORRUPCIÓN ESPAÑOLA

La serie de Movistar+, de seis capítulos y presentada en el Festival de San Sebastián, es un 'thriller' de acción que no da tregua al espectador, pero al mismo tiempo es una historia de personajes que arranca con una pregunta: ¿quién hay detrás de los cascos y las porras?

La trama sigue una investigación de Asuntos Internos que tira de un hilo que conduce a las más altas esferas de poder y a siniestros personajes como un excomisario que no disimula su inspiración en José Manuel Villarejo (gorra incluida).

"Claro que me interesa la política, porque explica cómo somos. El poder se retroalimenta, recibimos de ellos y ellos de nosotros", explica.

En "El Reino" (2018), el cineasta ya relató en forma de ficción las constantes tramas de corrupción regionales con marca España, aunque Sorogoyen insiste en que no es la única temática que le interesa, como es el caso de "Madre", una de las películas destacadas por la Recent Spanish Cinema de Estados Unidos.

"También nos interesan realidades más mundanas, nuestra próxima película tiene que ver con una pareja que tiene un percance", avanza sobre su próximo trabajo con Peña.

Javier Romualdo