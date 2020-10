RDCongo.- RDC eleva a más de 1.500 los fugados tras un ataque contra una cárcel reclamado por Estado Islámico

MADRID, 21 (EUROPA PRESS)



El Gobierno de República Democrática del Congo (RDC) ha revisado este miércoles al alza la cifra de fugados tras el ataque ejecutado el martes por presuntos miembros de Estado Islámico contra una cárcel en la ciudad de Beni, capital de la provincia de Kivu Norte (este), y lo ha elevado por encima de los 1.500 evadidos.



El ministro de Comunicación y portavoz del Ejecutivo, Jolino Makelele, ha dicho que el ataque "provocó la evasión de más de 1.500 presos, entre ellos miembros de grupos de milicianos que estaban encarcelados", en referencia a integrantes de la milicia islamista Fuerzas Democráticas Aliadas (ADF).



Asimismo, ha resaltado que el ataque y la fuga se saldaron con tres muertos, al tiempo que ha recalcado que las autoridades han puesto en marcha medidas para hacer frente a la situación, según ha informado el portal congoleño de noticias Actualité.



"El Gobierno ha adoptado medidas, porque atacaron por sorpresa y hay que reforzar la seguridad de la ciudad y sus alrededores", ha manifestado, antes de recalcar que el principal sospechoso del ataque son las ADF, y no Estado Islámico.



Makelele ha argüido que el ataque "revela las prácticas de las ADF" y que "los primeros arrestos permiten creer que las ADF fueron responsables". Sin embargo, ha reconocido que "no es imposible que haya miembros" de Estado Islámico detrás del ataque.



El grupo yihadista, que en 2019 anunció la creación de la rama Estado Islámico en África Central (ISCA) ha reclamado varios ataques en Beni durante los últimos meses. El presidente congoleño, Félix Tshisekedi, confirmó el año pasado la existencia de lazos entre el grupo y las ADF.



La milicia de las ADF actúa en RDC desde la década de los noventa y, a pesar de las reiteradas ofensivas lanzadas contra ella, sigue generando violencia en la zona. Así, está considerado uno de los grupos armados más peligrosos de los que operan en el país africano.



NUEVO ATAQUE DE LA FPIC



Por otra parte, al menos seis personas han muerto este miércoles a causa de un ataque atribuido a la milicia Fuerza Patriótica e Integracionista de Congo (FPIC), surgida este año, en el territorio de Irumu, ubicado en la provincia de Ituri (noreste).



El diputado provincial Wilson Mugara ha detallado que las víctimas son tres militares, dos policías y una civil, antes de agregar que el ataque ha sido ejecutado contra "una posición de fuerzas lealistas" en la localidad de Irumu.



El portavoz del Ejército en Ituri, Jules Ngongo, ha confirmado el ataque, si bien no ha facilitado un balance. "Ha habido enfrentamientos", ha dicho, al tiempo que ha agregado que entre los lugares atacados figura un puesto policial.



"Intentaron atacar también una oficina administrativa del territorio", ha señalado, en declaraciones concedidas a Actualité. "La situación está en estos momentos bajo control de las fuerzas lealistas", ha zanjado.



En el este de RDC, en particular en las provincias de Kivu Norte --de la que Beni es capital--, Kivu Sur e Ituri, operan decenas de grupos armados, que siembran el terror entre la población y que han provocado cientos de miles de desplazados.