MUNDO VIRUS: Europa, cada día un poco más aislada por la pandemia y Argentina supera el millón de casos

EEUU ELECCIONES: Trump endurece sus ataques Biden a dos semanas de las elecciones

-- MUNDO VIRUS

BUENOS AIRES:

Más restricciones en un mundo de rodillas ante el coronavirus

El coronavirus sigue poniendo al mundo de rodillas, obligando a Europa a aumentar las restricciones para contener los contagios, mientras Argentina superó el millón de casos pese al confinamiento.

(Mundo virus salud epidemia pandemia, Nota Central Actualización, 830 palabras, Ya transmitida)

MADRID:

Las nuevas restricciones por el covid mellan todavía más la economía española

El otoño se augura todavía más sombrío de lo previsto para la economía española, con sus dos pulmones, las regiones de Madrid y Cataluña, sujetas nuevamente a restricciones por el covid-19 que provocan cólera y desánimo entre el empresariado.

Por Emmanuelle MICHEL

(España pandemia epidemia virus economía salud, Enfoque, 700 palabras - Ya transmitido)

LEGANÉS, España:

Un hospital en Madrid, sumergido bajo la segunda ola de covid-19

En el hospital Severo Ochoa de Leganés en las afueras de Madrid, uno de los más golpeados durante la primera ola de la epidemia de covid-19, la unidad de cuidados intensivos está totalmente llena y su personal teme revivir el mismo "horror".

Por Thomas PERROTEAU

(España salud virus epidemia pandemia hospital, Reportaje, 650 palabras - Ya transmitido)

MILÁN, Italia:

Lombardía de nuevo en primera línea en Italia contra el coronavirus

La próspera Lombardía, la primera región de Europa azotada por la pandemia en marzo, vuelve a estar en primera línea contra el coronavirus debido al aumento de contagios, por lo decidió el toque de queda, el primero en Italia tras el confinamiento.

Por Celine CORNU y Francesco GILIOLI

(Italia virus epidemia salud economía, Enfoque, 600 palabras - Ya transmitido)

SINNAR, India:

"¿Virus?, ¿qué virus?": India vuelve al trabajo

Desde las bulliciosas fábricas de Maharashtra hasta los mercados de Calcuta y las congestionadas carreteras de Chennai, India ha vuelto al trabajo pese al coronavirus y espera olvidarse de la pandemia por un tiempo durante las próximas vacaciones.

Por Ammu KANNAMPILLY, con Satyajit SHAW en Calcuta

(India pandemia economía epidemia virus salud, Enfoque, 700 palabras - Ya transmitido)

LONDRES:

Investigadores británicos prevén infectar a voluntarios para avanzar en la búsqueda de una vacuna

Desde el Imperial College de Londres se reveló el martes una primicia que plantea cuestiones éticas: investigadores británicos prevén infectar a un grupo de voluntarios con el nuevo coronavirus, para hacerles un seguimiento de cerca y avanzar en la investigación para el desarrollo de la vacuna.

Por Sylvain PEUCHMAURD

(GB epidemia virus salud vacuna, Enfoque, 600 palabras - Ya transmitido)

XOCHIMILCO, México:

"La Llorona" busca en México a los hijos que se llevó la pandemia

Desconsolada, una mujer de larga y negra cabellera, vestida con velos blancos, vaga por los canales de Xochimilco, en Ciudad de México, buscando a sus hijos muertos por covid-19.

Por Natalia CANO

(México tradición sociedad pandemia salud virus, Enfoque, 500 palabras - Ya transmitido)

-- EEUU ELECCIONES

WASHINGTON:

Trump recorre EEUU y Biden se queda en casa a dos semanas de las elecciones

Uno viaja a un ritmo frenético, el otro se queda en casa: a dos semanas de las elecciones del 3 de noviembre en Estados Unidos, el presidente Donald Trump y su rival demócrata Joe Biden adoptaron estrategias radicalmente opuestas.

Por Jerome CARTILLIER, Alina DIESTE

(EEUU política elecciones, Nota Central, Actualización, 790 palabras - Ya transmitida)

PHOENIX, EEUU:

Entre arrepentidos, jóvenes y latinos, Biden puede quitarle a Trump la crucial Arizona

Josh Heaton asegura que casi "inmediatamente" después de haber votado por Donald Trump en 2016 se arrepintió. Este republicano de toda la vida apoya ahora a Joe Biden para enmendar lo que considera fue un error.

Por Javier TOVAR

(EEUU elecciones política Arizona, Enfoque, 760 palabras - Ya transmitido)

WASHINGTON:

Elecciones en EEUU rompen récord de gastos en publicidad, con Biden a la cabeza

Aunque su figura es sumamente visible, el presidente de Estados Unidos y aspirante a un segundo mandato, el magnate republicano Donald Trump, invierte menos en publicidad que su rival demócrata Joe Biden, en una carrera electoral que está rompiendo récords de gasto en propaganda.

Por Elodie CUZIN

(EEUU publicidad elecciones, Enfoque, 886 palabras - Ya transmitido)

BRASILIA:

Bolsonaro dice que espera asistir a la investidura de Trump

El presidente brasileño, Jair Bolsonaro, dijo este martes que espera asistir a la toma de posesión de Donald Trump como presidente "reelecto" de Estados Unidos, en una nueva muestra de apoyo a su aliado republicano a dos semanas de las presidenciales.

Por Jordi Miró

(Brasil EEUU comercio diplomacia elecciones política, Nota, 650 palabras - Ya transmitida)

-- Más notas sobre la recta final de la campaña en nuestro Temario especial Elecciones en Estados Unidos --

OTRAS NOTICIAS EN EL MUNDO

-- AMÉRICA

EL ALTO, Bolivia:

Triunfo de Arce devuelve alegría a barrio que sufrió disturbios en 2019 en Bolivia

Vivió las muertes y la violencia política en 2019. Pero la alegría volvió al barrio Senkata porque el nuevo presidente de Bolivia es Luis Arce, el heredero político de su querido Evo Morales. "Ha valido la pena todo el sufrimiento", dice José Mamani a la AFP.

Por Valeria PACHECO

(Bolivia política elecciones, Reportaje, 650 palabras – Ya transmitido)

BRASILIA:

Reporteros sin Fronteras denuncia "censura indirecta" de Bolsonaro a la prensa

El gobierno del ultraderechista Jair Bolsonaro opera "una serie de mecanismos de censura indirecta" que dificultan el libre ejercicio del periodismo en Brasil, denunció este martes en su informe trimestral la ONG francesa Reporteros Sin Fronteras (RSF).

(Brasil política medios prensa, Nota, 500 palabras - Ya transmitida)

MONTEVIDEO:

Expresidentes Mujica y Sanguinetti, líderes y adversarios, se retiran juntos en Uruguay

Los octogenarios expresidentes uruguayos José Mujica (2010-2015) y Julio María Sanguinetti (1985-1990 y 1995-2000), líderes y adversarios políticos, renunciaron este martes a sus bancas en el Senado, en un retiro que acordaron realizar en forma conjunta.

Por Gabriela VAZ

(política Uruguay Mujica, Nota Central, 600 palabras - Ya transmitida)

MONTEVIDEO:

José "Pepe" Mujica: balas, flores y un mensaje al mundo

El exmandatario uruguayo de 85 años José Mujica, que este martes se retiró de la política activa, suele decir que le gusta vivir con poco, "liviano de equipaje", un mensaje de austeridad que legitimó con una vida simple y un compromiso con los derechos humanos.

(Uruguay política Mujica, Semblanza, 900 palabras - Ya transmitida)

BOGOTÁ:

Indígenas, el martirizado rostro del regreso a la protesta en Colombia

La violencia los empujó a protestar en Bogotá, a cientos de kilómetros de donde los están asesinando. Con sus bastones y tambores, los indígenas no lograron que el presidente les diera la cara. Y ahora prometen llevar la antorcha del descontento popular en Colombia.

Por Juan Sebastián SERRANO

(Colombia manifestaciones indígenas, Enfoque, 700 palabras - Ya transmitido)

WASHINGTON:

El reconocimiento de las elecciones legislativas de Venezuela a examen en la OEA

El reconocimiento de los comicios legislativos del 6 de diciembre en Venezuela pasa a examen esta semana durante la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos (OEA), que analiza un proyecto de resolución apoyada por Estados Unidos que plantea "la falta de condiciones democráticas mínimas para garantizar unas elecciones".

Por Ariela NAVARRO

(OEA diplomacia, Nota Central Actualización, 750 palabras - Ya transmitida)

WASHINGTON:

Sonda Osiris-Rex de la NASA entró en contacto con asteroide en misión histórica

Cuatro años después de su lanzamiento, la sonda estadounidense Osiris-Rex consiguió tocar brevemente el martes el asteroide Bennu para intentar recolectar unas decenas de gramos de polvo, una operación de alta precisión a 330 millones de kilómetros de la Tierra, cuyo éxito se conocerá en algunos días.

Por Ivan COURONNE

(EEUU espacio Osiris aeroespacial astronomía, Nota Central, 765 palabras - Ya transmitida)

-- EUROPA

PARÍS:

Francia intensificará acciones contra el islam radical tras la decapitación del profesor

El gobierno francés anunció este martes que intensificará las acciones contra el islam radical tras la decapitación de un profesor que mostró caricaturas de Mahoma en su clase, mientras que la investigación se centra en determinar la relación entre el asesino y el padre de una alumna.

(Francia yihadista homicidio investigación atentado, Nota Central, Actualización, 750 palabras - Ya transmitida)

BRUSELAS:

Bruselas y Londres mantienen su esgrima a la distancia, sin desatascar negociaciones

La Unión Europea y el Reino Unido mantuvieron el martes su coreografiada esgrima diplomática con nuevos llamados cruzados a tomar la iniciativa para desatascar la interminable negociación sobre su relación posbrexit.

(UE GB Brexit diplomacia pesca comercio, Nota Central, Actualización, 630 palabras - Ya transmitida)

ATENAS:

El llamado de Nagorno Karabaj atrae a los armenios de Grecia

"En cuanto pueda me voy". En Atenas, un centenar de armenios de Grecia aseguran estar dispuestos a viajar a Nagorno Karabaj para luchar en la guerra entre Armenia y Azerbaiyán, para "defender la patria" y no "revivir un genocidio".

Por Alexandros KOTTIS

(Grecia Armenia conflicto Azerbaiyán Karabaj, Reportaje, 600 palabras - Ya transmitido)

MOSCÚ:

Rusia y Estados Undidos acercan posiciones para la prórroga de tratado nuclear

Washington y Moscú acercaron este martes sus posiciones respecto a la extensión del tratado de desarme nuclear New Start, que expira en 2021, después de que las autoridades rusas respaldaran la propuesta estadounidense de congelar las ojivas nucleares.

(EEUU armas nuclear, Nota Central, 550 palabras - Ya transmitida)

DANNENROD, Alemania:

Carola Rackete, de salvar a migrantes a la defensa de los bosques

Al timón de un navío humanitario en desamparo, Carola Rackete se enfrentó al bloqueo italiano para desembarcar inmigrantes. Ahora, la alemana ha recuperado su combate por el planeta ocupando un bosque amenazado por un proyecto de autopista.

Por Yannick PASQUET

(Alemania transportes medioambiente migración, Semblanza, 600 palabras - Ya transmitida)

-- ASIA

MARTAKERT, Azerbaiyán:

Un alcalde en tiempos de guerra en Nagorno Karabaj

Desde un despacho subterráneo y con dos teléfonos fijos ante él, Micha Gyuryián, el alcalde de Martakert, gestiona como puede esta ciudad del noreste de Nagorno Karabaj, blanco continuo de los bombardeos desde finales de septiembre.

Por Emmanuel PEUCHOT

(Armenia conflicto Azerbaiyán, Reportaje, 600 palabras - Ya transmitido)

-- ORIENTE MEDIO

AEROPUERTO BEN GURIÓN, Israel:

Israel y Emiratos acuerdan la exención de visados, una medida inédita para un país árabe

Israel y Emiratos Árabes Unidos, que acaban de establecer relaciones, acordaron el martes eximir de visados a sus ciudadanos, la primera medida de este tipo que Israel concede a un país árabe.

Por Jack GUEZ

(Israel Emiratos diplomacia política, Nota Central, Actualización, 550 palabras - Ya transmitida)

-- ÁFRICA

LAGOS:

Policía dispersa con disparos manifestación en Lagos

Las fuerzas de orden de Nigeria dispersaron este martes con disparos una manifestación de un millar de personas en Lagos, la capital económica del país africano más poblado, causando numerosos muertos, según Amnistía Internacional.

Por Sophie BOUILLON, con Emmanuel Anule en Abuya

(Nigeria manifestaciones policía disturbios, Nota Central, Actualización - 750 palabras - Ya transmitida)

BARINGO, Kenia:

Crecida alarmante de los lagos de Kenia

El jefe del pueblo apenas logra encontrar la granja donde ha pasado toda su vida, sumergida por las aguas del lago Baringo, en Kenia, tapizado de jacintos acuáticos.

Por Nick PERRY

(Kenia medioambiente clima turismo inundación, Enfoque, 800 palabras - Ya transmitido)

-- ECONOMÍA

WASHINGTON:

EEUU demanda a Google por "monopolio ilegal" y pide cambios "estructurales"

El gobierno de Estados Unidos inició este martes un proceso judicial contra Google por mantener un "monopolio ilegal" en las búsquedas y publicidad en internet, solicitando cambios "estructurales" que abren la puerta a una posible fragmentación de la compañía.

Por Rob Lever

(informática internet EEUU Google monopolio, Nota Central, 760 palabras - Ya transmitida)

-- SOCIEDAD

NUEVA YORK:

Expuesto: un escritor estadounidense es el último en caer en desgracia en Zoom

Un conocido escritor de la revista The New Yorker y comentarista televisivo estadounidense provocó revuelo al masturbarse en una reunión por Zoom. No es el primer caso de desnudez en una videoconferencia, pero sí quizás el más chocante.

Por Peter HUTCHISON

(Zoom media internet EEUU medios, Enfoque, 670 palabras - Ya transmitido)

LOS ÁNGELES:

El "golpe" electoral de 2000 en Florida evoca nuevos temores en filme de HBO

Dos semanas después de una elección muy cerrada, una turba enfurecida, que denuncia un "golpe de Estado", irrumpe en el edificio donde se contaban las últimas papeletas que determinarán el próximo presidente de los Estados Unidos.

Por Andrew MARSZAL

(EEUU cine elecciones política justicia, Enfoque, 530 palabras - Ya transmitido)

