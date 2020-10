Policía investiga ataque contra obras en Isla de los Museos de Berlín

Friederike Seyfried, directora del Museo Egipcio y la Colección de Papiros muestra los daños provocados a antigüedades por desconocidos en Berlín, Alemania. 21 octubre 2020. REUTERS/Fabrizio Bensch

Por Kirsti Knolle

BERLÍN, 21 oct (Reuters) - La policía de Berlín está investigando un ataque que provocó grandes daños a más de 60 obras de arte y objetos exhibidos en tres lugares de la Isla de los Museos de la capital alemana y cuya motivación es un misterio.

Sospechosos no identificados arrojaron un líquido aceitoso en los museos en las primeras horas desde su apertura el 3 de octubre, dijo Carsten Pfohl, de la policía criminal de Berlín, en una conferencia de prensa.

Las piezas dañadas incluyen sarcófagos egipcios, esculturas de piedra y pinturas del siglo XIX exhibidas en el Museo de Pérgamo, el Museo Neues y la Alte Nationalgalerie, según reportes de medios que dieron la noticia sobre el ataque el martes por la noche.

"Para los museos estatales es el mayor daño a objetos (de arte) causado en un único acto", dijo Christina Haak, videdirectora general de los Museos Estatales de Berlín, en una rueda de prensa conjunta.

Haak no dio una cifra sobre la extensión del daño, pero dijo que las piezas que eran propiedad estatal no están aseguradas.

No había indicios de que el ataque tuviera motivos ideológicos o políticos, ya que se dañó "un gran número de objetos diferentes, que no estaba directamente vinculados entre sí", dijo Pfohl, quien agregó que "no puede reconocerse ninguna propaganda".

El líquido arrojado era aceitoso pero no corrosivo y las principales exhibiciones de los museos no se vieron afectadas, dijo Friederike Seyfried, director de la colección egipcia de Berlín, que está albergada en el Museo Neues.

El trabajo de restauración ya comenzó y tomará un tiempo.

Más de 3.000 personas visitaron la Isla de los Museos el 3 de octubre, feriado nacional en Alemania, y unas 1.400 de ellas con entradas online fueron consultadas sobre si habían notado algo sospechoso, dijo Pfohl.

Los ataques, que podrían haberse realizado con una pistola de agua o una botella escondida con spray, no fueron detectados por las cámaras de vigilancia.

(Reporte de Kirsti Knolle; editado en español por Lucila Sigal)