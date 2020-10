Piden que el aborto sea ley en Argentina ante el cercano cierre del año legislativo

En la imagen, Silvia Ferreyra, la coordinadora nacional de Mujeres de la Matria Latinoamericana (Mumalá). EFE/María Paulina Rodríguez/Archivo

Buenos Aires, 21 oct (EFE).- Unas pocas decenas de personas convocadas por colectivos feministas se manifestaron este miércoles frente al Congreso argentino para reclamar que se trate de manera inminente que el aborto se legalice en el país suramericano antes de que acabe el año legislativo a fines de noviembre.

Además de la concentración en favor del aborto, otro pequeño grupo de los denominados provida acudió al Congreso para realizar una contramanifestación y pedir que los legisladores argentinos no avancen con los proyectos de legalización de la interrupción voluntaria del embarazo.

"Vemos con preocupación que se siga postergando el debate en el Congreso nacional de la legalización del aborto, por eso hemos decidido iniciar acciones de presencia pública", indicó a Efe la coordinadora nacional de Mujeres de la Matria Latinoamericana (Mumalá), Silvia Ferreyra.

A LAS PUERTAS DE 2021

Falta poco más de un mes para el cierre del año legislativo en Argentina, ya que después comienza el verano austral y no hay actividad parlamentaria.

El plazo para presentar nuevos proyectos para su debate parlamentario termina el 21 de noviembre y hasta el 30 de noviembre se pueden realizar sesiones ordinarias para que se aprueben leyes.

Ferreyra recordó que el presidente argentino, Alberto Fernández, prometió en el último inicio de sesiones parlamentarias que desde el Gobierno presentarían un proyecto de ley del aborto propio, pero fue pocas semanas antes de que se decretara la pandemia de coronavirus.

"(El Gobierno) postergó el debate atendiendo a la situación de pandemia (...). Ante la covid, la legalización del aborto es parte de la solución, no del problema", afirmó Ferreyra, quien aseguró que durante los meses de aislamiento social obligatorio ha disminuido el acceso a los canales de prevención de embarazos no deseados en el país.

Recalcó además que tampoco se aplica de manera correcta la ley de educación sexual integral en las escuelas y que se aumentó el peligro de abuso sexual intrafamiliar que deja el "triste saldo del embarazo infantil con niñas madres".

La coordinadora nacional de Mumalá incidió en que, de no aprobarse en 2020, el año 2021 es "un año electoral que haría más complejo la búsqueda de consensos" para llevar adelante la ley, en referencia a las elecciones legislativas previstas para el próximo año.

En la actualidad, Argentina cuenta con una ley de interrupción legal del embarazo que data de 1921 y que permite el aborto en situaciones de violación y de malformación del feto.

Organismos feministas y de derechos humanos demandan desde hace años el cambio de la ley, y tras estar cerca de aprobarse un proyecto en 2018, que suscitó el apoyo en las calles de decenas de miles de mujeres, continúa la búsqueda de una legalización definitiva.

EL GOBIERNO TODAVÍA NO SE PRONUNCIA

En los últimos días, diversos medios locales especularon con que el Gobierno enviara el proyecto de ley al congreso durante esta semana, pero hasta el momento desde el Ejecutivo no se ha producido ninguna novedad en ese sentido.

Para Ferreyra, el aborto legal, seguro y gratuito es una "deuda" que el Estado argentino debe cumplir con las mujeres.

Según Mumalá, hay 50.000 atenciones médicas que requieren el ingreso hospitalario de personas con capacidad de gestar debido a complicaciones en abortos clandestinos.

El mismo organismo indica que tres mujeres murieron por abortos clandestinos durante el período de aislamiento social preventivo y obligatorio, que comenzó en marzo.