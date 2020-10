Perú.- Hasta cuatro bancadas del Congreso de Perú rechazan sumarse a una nueva moción de censura contra Vizcarra

11/03/2020 El presidente de Perú, Martín Vizcarra.. "Nosotros como Acción Popular no vamos a suscribir ninguna moción de vacancia", ha declarado el portavoz del partido, Ricardo Burga, para la emisora peruana RPP Noticias, en donde ha recordado que el Congreso ya ha formado una comisión especial para investigar estos supuestos delitos cometidos por el presidente Vizcarra cuando ejercía como gobernador de Moquegua. POLITICA SUDAMÉRICA PERÚ LATINOAMÉRICA INTERNACIONAL MARIANA BAZO / ZUMA PRESS / CONTACTOPHOTO



MADRID, 21 (EUROPA PRESS)



Los partidos Acción Popular (AP), Alianza para el Progreso (APP), Somos Perú y Partido Morado han anunciado este martes que se no sumarán a la propuesta de Unión por el Perú (UPP) de iniciar una nueva moción de censura contra el presidente del país, Martín Vizcarra, después de las últimas revelaciones que le acusan de haber recibido 2,3 millón de soles (cerca de 550.000 euros), a cambio de contratos públicos.



"Nosotros como Acción Popular no vamos a suscribir ninguna moción de vacancia", ha declarado el portavoz del partido, Ricardo Burga, para la emisora peruana RPP Noticias, en donde ha recordado que el Congreso ya ha formado una comisión especial para investigar estos supuestos delitos cometidos por el presidente Vizcarra cuando ejercía como gobernador de Moquegua.



Vizcarra habría recibido por un lado un millón de soles (235.000 euros), según apunta un aspirante a colaborador, un antiguo alto cargo de la compañía Obrainsa, vinculada a Odebrecht, que aseguraba que el presidente peruano había solicitado esta cantidad a cambio de un proyecto de irrigación en 2013.



Poco después, otros tres aspirantes a colaboradores del equipo especial Lava Jato señalaron a Vizcarra por su supuesta implicación en otro caso en el que habría recibido 1,3 millones de soles (unos 310.000 euros) a cambio de una serie de contratos públicos para la construcción de un hospital.



Por su parte, desde APP, informa el periódico peruano 'El Comercio', si bien han decidido desestimar la propuesta de UPP, no descartan dar su voto a favor en caso de que llegue al Congreso, pues tal y como ha dicho su portavoz, Fernando Meléndez, ese sería "otro tema".



"Nosotros estamos buscando la 'estabilidad emocional' para el país, hoy en día en medio de una crisis sanitaria y económica aunarle una crisis de carácter político a Perú no es lo más oportuno", ha explicado, desde Somos Perú, el segundo vicepresidente del Congreso, Guillermo Aliaga.



El partido de la democracia cristiana tampoco se sumó a la moción de censura presentada por el Congreso a finales de septiembre contra Vizcarra por su supuesta implicación en una serie de contrataciones irregulares entre 2018 y 2020 del cantante Richard Cisneros, por valor de 155.000 soles (unos 36.000 euros).



Pese a la negativa de estas cuatro formaciones, UPP cuenta con el apoyo de Podemos Perú, por lo que ya suma 23 de las 26 firmas necesarias para presentar esta segunda moción y está a la espera de que al menos tres de los cinco diputados del Frente Amplio en el Congreso hagan lo propio, pues existe disparidad de opiniones dentro del partido.



En las últimas horas, el equipo de Lava Jato en Perú anunció que al igual que la Fiscalía general también investigará al presidente Vizcarra por estos hechos, dentro del llamado caso 'Club de la Construcción', un consorcio de empresas que desde 2001 habrían estado sobornando a funcionarios públicos para lograr contratos por todo el país.



Junto a Vizcarra se investigará al exministro de Agricultura José Manuel Hernández; al dueño de la empresa Obrainsa, Elard Tejeda; al dueño de la constructora ICCGSA, Fernando Castillo; y al exgerente de ICCGSA Rafael Granados.