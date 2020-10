Papa Francisco respalda unión civil para parejas del mismo sexo

(Bloomberg) -- El papa Francisco pidió la creación de leyes de unión civil para parejas del mismo sexo, diciendo que las personas homosexuales tienen derecho a estar en familia.

“Son hijos de Dios y tienen derecho a tener una familia. No se puede echar de la familia a nadie, ni hacer la vida imposible por eso”, se cita al papa Francisco en un nuevo documental. “Lo que tenemos que tener es una ley de unión civil; de esa manera se amparan legalmente”.

Es probable que los comentarios, en fuerte contraste con las posturas de sus predecesores, provoquen controversia entre los católicos. El pontífice habló sobre las uniones civiles entre personas del mismo sexo durante una entrevista con el cineasta Evgeny Afineevsky para su documental “Francesco”, que se estrenó en Roma el 21 de octubre.

Antes de ser elegido papa, Francisco se desempeñó como arzobispo de Buenos Aires y, en ese cargo, abogó por las uniones civiles entre personas del mismo sexo en un intento por bloquear una ley de matrimonio entre personas homosexuales. Sin embargo, como papa, nunca se había pronunciado públicamente a favor de las uniones civiles.

El documental narra el enfoque del papa Francisco hacia los problemas sociales urgentes y hacia el ministerio pastoral entre quienes viven, en palabras del pontífice, “en las periferias existenciales”.

