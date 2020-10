Nueve personas mueren tras vacuna gripe en Corea del Sur, autoridades no encuentran vínculo

Por Sangmi Cha

SEÚL, 21 oct (Reuters) - Nueve personas murieron tras recibir vacunas contra la gripe en Corea del Sur la semana pasada, lo que hace dudar sobre su seguridad justo cuando se amplía el programa de inoculación estacional para evitar posibles complicaciones del COVID-19.

Sólo el miércoles se informaron cinco nuevos decesos, pero las autoridades no planeaban suspender el programa de vacunación, a menos que las pesquisas -incluidas autopsias- revelen un vínculo que hallazgos preliminares no han mostrado.

"Reconsideramos si es apropiado seguir con la vacunación o suspender y esperar resultados", dijo el funcionario de salud Kim Joong-gon. "Concluimos que las muertes no tenían relación directa con la vacunación dados los datos limitados que tenemos ahora y sin informes post mortem detallados".

Kim indicó que una pesquisa preliminar sobre seis víctimas reveló que cinco tenían condiciones subyacentes. Los funcionarios de salud también dijeron que no se encontraron sustancias tóxicas en la misma vacuna administrada a otras personas.

Apenas unas semanas después de que el lanzamiento del programa nacional de vacunas se suspendiera temporalmente por preocupaciones de seguridad, las muertes, que incluyen a un niño de 17 años y un hombre de 70 años, han dominado los titulares de las noticias en Corea del Sur.

A medida que se acerca el invierno boreal, el país planea vacunar a 30 millones de personas en un intento por evitar que el sistema de salud se vea sobrecargado por pacientes con influenza y exposición al COVID-19.

Sin embargo, el inicio de un programa gratuito para 19 millones de personas aptas se suspendió por tres semanas después de que se descubrió que alrededor de 5 millones de dosis, que deben refrigerarse, habían estado expuestas a temperatura ambiente mientras se transportaban a un centro médico.

Las autoridades informaron que 8,36 millones de personas recibieron la vacuna gratuita contra la influenza desde que se reanudó su administración el 13 de octubre.

Se informaron reacciones adversas, que incluyeron fiebre, diarrea y alergias, según la jefa de la Agencia de Prevención y Control de Enfermedades de Corea (KDCA), Jeong Eun-kyeong, en 430 personas que recibieron las inyecciones.

El número es superior a 132 y 177 casos de reacciones adversas notificadas en 2018 y 2019 respectivamente.

Desde 2009, unas 25 personas que recibieron una vacuna contra la influenza estacional han muerto, pero no se ha establecido la causa y efecto, dijo Jeong.

Los proveedores de las vacunas para el programa de este año incluyen a LG Chem Ltd y Boryung Biopharma, una unidad de Boryung Pharm Co. Ltd.. Un funcionario de Boryung dijo que no tiene comentarios inmediatos; LG Chem dijo que seguiría las guías del gobierno. (Reporte de Sangmi Cha; Editado en español por Janisse Huambachano)