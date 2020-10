Motocross.- El español Jorge Prado logra el GP de Limburg en lucha por el Mundial

18/10/2020 El piloto español Jorge Prado DEPORTES RAY ARCHER-KTM



MADRID, 21 (EUROPA PRESS)



El piloto español Jorge Prado (KTM) conquistó un bonito Gran Premio de Limburg (Bélgica), con un segundo y un primero en las mangas, para ganar su tercer GP del año en la máxima categoría MXGP y seguir en la pelea por el Mundial con cuatro citas por delante.



Prado demostró su idilio con la arena de Lommel, donde ya había ganado en el resto de categorías. Le faltaba en MXGP, pero el circuito belga volvió a caer ante el 'rookie' español. El favorito y nueve veces campeón Toni Cairoli ve apretarse el Mundial en un aviso también generacional del español de 19 años.



Jorge partía en la cuarta valla de salida tras unos buenos entrenamientos. Con dos holeshot, el lucense rodó con gran consistencia y confianza. Llegados los últimos minutos de manga, el incansable Gajser recortó su desventaja, se acercó a Jorge y esperó el único fallo de Prado en toda la carrera para pasarle.



La segunda manga pintaba igual, los dos más fuertes del campeonato, compañeros de equipo, se ponían en cabeza, Jorge liderando y Cairoli, pegado a sus talones. Con su victoria, el español se aseguraba el GP. Gajser se mantiene como líder con 533 puntos, frente a los 478 de Cairoli y 476 de Prado.



"Estoy feliz y muy agradecido a todos los que me apoyan. Hoy ha sido un día muy duro, una carrera muy complicada pero con un gran resultado. El fin de semana estuve resfriado y no pude rendir al máximo, pero hoy me he encontrado con mejor ritmo y he podido batallar hasta el final", dijo el gallego en declaraciones facilitadas por su equipo.



"En la segunda manga cuando vi que podía ganar tuve que dar el cien por cien de mi energía, Toni me adelantó pero yo quería esta victoria y le he vuelto a pasar. Ha sido muy difícil porque además el viento era muy fuerte y en los saltos la moto iba de un lado a otro, estoy contento de acabar esta carrera de una pieza", añadió.