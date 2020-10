Ministro de Seguridad de México renuncia para aspirar a gobernación de Sonora

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo, ofrece una rueda de prensa matutina este viernes, en el Palacio Nacional de Ciudad de México (México). EFE/ Sáshenka Gutiérrez

México, 21 oct (EFE).- El secretario de Seguridad de México, Alfonso Durazo, anunció este miércoles que renuncia al cargo tras casi dos años porque tiene intención de contender en las elecciones del próximo año para ser gobernador del norteño estado de Sonora, su tierra natal.

"He decidido atender el llamado de la militancia de Sonora para buscar la gubernatura del estado. Consecuentemente presentar mi renuncia a esta oportunidad de carácter histórico que me brindó el presidente de la República", confirmó el titular de la Seguridad y Protección Ciudadana en la conferencia matutina desde Palacio Nacional.

Aunque todavía no se había oficializado su renuncia, el pasado domingo el Consejo Estatal del Movimiento Regeneración Nacional (Morena, izquierda) en Sonora celebró una reunión en la que se acordó por unanimidad impulsar la candidatura de Durazo al Gobierno estatal.

En una larga explicación al final de la conferencia matutina, Durazo explicó que si bien dimite del cargo, no renuncia al "proyecto político" de país impulsado por el presidente Andrés Manuel López Obrador.

Se mostró convencido de que su sucesor o sucesora será una "designación atinada" por parte del presidente, por lo que evitó dar recomendaciones.

Consideró que, desde que asumió el cargo en diciembre de 2018, se han logrado impulsar cambios en materia de seguridad, como crear la Guardia Nacional, un cuerpo formado por policías y militares, con el fin de revertir la ola de violencia que azota el país, que calificó como un "caos".

Al anunciar su dimisión, detalló que todavía no ha oficializado su renuncia, si bien se hará en las próximas horas o días.

Antes de su anuncio, el presidente López Obrador calificó a Durazo de una gente "recta, trabajadora y honesta", y un "extraordinario servidor público".

Por ello, bromeó y dijo: "Esto no se acaba hasta que se acaba".

SU LEGADO

Al frente de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Gobierno de México, Durazo ha tenido el reto de revertir la ola de violencia e inseguridad que azota desde hace años a México.

No obstante, 2019 -el primer año completo de Durazo al cargo- cerró con un nuevo récord de cifras con 34.673 homicidios dolosos y cerca de 1.000 feminicidios, de acuerdo con datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

Entre enero y septiembre de 2020, el país suma 26.231 homicidios dolosos, un 1 % más que hace en el mismo periodo de hace un año; y 724 feminicidios, un 0,4 % más frente a los 721 casos de los primeros nueve meses de 2019.

Aunque también se han reportado importantes bajas en otros delitos de alto impacto como el secuestro (-37,6 %) o el robo (-22 %).

El funcionario, muy relevante en la creación e implementación de la Guardia Nacional, ha mantenido todos estos meses que se logró una "línea de contención" con la inseguridad, evitando que se disparara la violencia.

"No podemos fingir que el problema es sencillo. Así es que tampoco podíamos dedicarnos a administrar el caos que habíamos heredado", dijo este miércoles.

FUNCIONARIO DE LARGA TRAYECTORIA

Nacido en Bavispe, Sonora en 1954, Durazo es licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma Metropolitana y cuenta con estudios de Ingeniería Civil en la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional Autónoma de México.

Es doctor en Políticas Públicas por el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey.

Tiene una larga trayectoria en el sector público, que comenzó el 1973 en la Secretaría de Gobernación donde trabajó hasta 1982.

Entre otros cargos, fue secretario particular de Luis Donaldo Colosio cuando el político, asesinado en 1994, era líder del Partido Revolucionario Institucional (PRI).

Fue diputado en el periodo 2012-2015 y coordinador de la fracción parlamentaria del Movimiento Regeneración Nacional (Morena), el partido de López Obrador, en esa misma legislatura.

Durante la campaña electoral de 2018, López Obrador anunció a bombo y platillo su estrategia para combatir la seguridad, que pasaría por la creación de la Guardia Nacional y la recuperación de la Secretaría de Seguridad Pública, con Durazo al frente, la cual había suprimido el presidente Enrique Peña Nieto (2012-2018).

En 2018 fue elegido senador, pero dejó el cargo para convertirse en secretario de Seguridad Pública el 1 de diciembre de ese año.