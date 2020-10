Miguel Ángel Gómez pide que "no haya sensacionalismos" con respecto a Sergio

El entrenador del Valladolid, Sergio González (d). EFE/Javier Blasco/Archivo

Valladolid, 21 oct (EFE).- El director deportivo del Real Valladolid, Miguel Ángel Gómez, ha pedido este miércoles que "no haya sensacionalismos" respecto al técnico del equipo, Sergio González, quien cuenta con "toda la confianza del club" porque están "muy satisfechos" con él.

En rueda de prensa telemática, tras presentar a "Jota" como nuevo jugador del equipo blanquivioleta, ha señalado que "respecto a Sergio, no hay debate" y "no" va a "perder ni un segundo" en hablar de ello, ya que todos, incluído el presidente de la entidad, Ronaldo Nazário, confían en su trabajo.

"Un favor pido, que no nos convirtamos en sensacionalistas", ha manifestado.

"Todos tenemos que poner de nuestra parte y ser autocríticos, pero sin entrar en dimes y diretes. Estamos juntos y unidos, y el objetivo tiene que ser hacer las cosas bien desde el minuto cero", ha precisado.

Asimismo, ha "negado rotundamente" que se haya tanteado a otro técnico, porque el club "trabaja codo con codo con Sergio" y, en este sentido, ha destacado que "Ronaldo manda todo su apoyo y se muestra convencido de que esto lo vamos a sacar adelante".

"Ni el más negativo de los aficionados quiere que pierda su Pucela y todos queremos que gane este domingo", ha añadido Gómez, quien ha admitido que el equipo está "en una posición en la que nadie quiere estar".

En este sentido, ha señalado: "Hemos empezado con el viento en contra y tenemos que despegar con él. Hemos tenido momentos durante los partidos en los que hemos sido castigados con un gol en contra, y nos están penalizando de manera muy dura los errores".

"La clave para revertir la situación es dejar de quejarse. No podemos entrar en una posición victimista ni derrotista, sino que debemos remar unidos, dar el 200% y centrarnos cada uno en su tarea. Esto es fútbol, cometes un error, y lo pagas, con lo que habrá que afinar más y acertar más", ha aseverado.

Por último, ha comentado que se llegó a la última semana de mercado "sabiendo las opciones que había en cada posición", y cree que "hay equipo competitivo para conseguir el objetivo de la permanencia".