Mel Brooks ataca a Trump y apoya a Biden en su primer video político

En la imagen, el actor estadounidense Mel Brooks. EFE/Facundo Arrizabalaga/Archivo

Los Ángeles (EEUU), 21 oct (EFE).- A sus 94 años, Mel Brooks decidió entrar en la campaña electoral de Estados Unidos con el primer video político de su vida, en el que ataca duramente al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, por su inacción durante la pandemia y donde muestra su respaldo a su rival en las urnas, el demócrata Joe Biden.

"Nunca ha hecho un video político. Hasta ahora", dijo este miércoles en Twitter Max Brooks, que es hijo del legendario cómico, al publicar ese clip.

"Hola, amigos. Soy Mel Brooks. Detrás de mí (fuera de la casa y separados por una ventana) están mi hijo y mi nieto. Y no pueden estar conmigo aquí. ¿Por qué? Por este coronavirus", dijo.

"Y Donald Trump no está haciendo una maldita cosa sobre esto", añadió.

"Mucha gente ha muerto, y cuando estás muerto no puedes hacer demasiadas cosas...", ironizó el artista antes de asegurar que votará por Biden.

"¿Por qué me gusta Joe? Porque a Joe le gustan los hechos, porque a Joe le gusta la ciencia. Joe nos mantendrá yendo hacia adelante. Escuchen mi consejo: voten por Joe", finalizó.

En sus primeras cuatro horas en Twitter, el clip de Brooks ha sido compartido este miércoles más de 38.000 veces y ha recibido más de 100.000 "me gusta".

Este video de apoyo a Biden por parte de Brooks es el enésimo ejemplo del respaldo a los demócratas prácticamente sin fisuras que Hollywood y la industria del espectáculo estadounidense en general han mostrado de cara a las elecciones presidenciales del 3 de noviembre.

Esta votación llega después de cuatro años en los que las estrellas del cine, la televisión y la música de EE.UU., de forma casi unánime, han criticado sin descanso a Trump y han denunciado sus políticas en cuanto a temas como la inmigración, el feminismo, la crisis climática y el racismo, entre muchos otros asuntos.