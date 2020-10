Mediapro busca un acuerdo con la Liga francesa para esta temporada

El consejero delegado de Mediapro, Jaume Roures, afirmó este miércoles que hay un acuerdo para negociar durante varias semanas con la Liga de Fútbol Profesional de Francia (LFP) en un proceso de conciliación una modificación de los derechos de televisión para esta temporada. EFE/EPA/IAN LANGSDON

París, 21 oct (EFE).- El consejero delegado de Mediapro, Jaume Roures, afirmó este miércoles que hay un acuerdo para negociar durante varias semanas con la Liga de Fútbol Profesional de Francia (LFP) en un proceso de conciliación una modificación de los derechos de televisión para esta temporada.

"Tenemos un acuerdo con la Liga a través del conciliador", explicó en conferencia de prensa en París Roures, que hizo hincapié en que la crisis de la covid-19 ha modificado la situación para todo el mundo y se mostró optimista sobre la conciliación: "vamos a lograr un acuerdo" con "soluciones razonables" para todas las partes.

"No se puede esperar que las cosas continúen como antes" porque "también somos víctimas de la situación", argumentó, recordando por ejemplo que en España los salarios de los futbolistas también se están revisando a la baja.

Mediapro no ha pagado el segundo plazo de octubre por los derechos de la liga, lo que según la prensa representa 172 millones de euros que iban a recibir los clubes.

La LFP anunció la pasada semana a los equipos de primera y segunda división que la compañía española se había acudido a un Tribunal de Comercio de Nanterre (afueras de París) dentro de un procedimiento de mediación para empresas en dificultades.

Roures se escudó en la confidencialidad de la conciliación para no desvelar qué es lo que piden, más allá de precisar que "nuestras demandas son solo para esta temporada afectada por la covid".

Eso significa que no se cuestiona "en ningún momento el compromiso que asumimos en abril de 2018" para cuatro temporadas.

"El contrato está para durar, no es coyuntural", añadió después de haber replicado a muchos comentarios de los últimos días en que se cuestionaba que ese acuerdo por algo más de 800 millones de euros por temporada fuera viable.

Explicó que hasta ahora han conseguido unos 600.000 abonados, negó que las cifras de 3-3,5 millones que se han publicado fueran un objetivo para esta temporada y señaló que mantienen sus metas para los cuatro años del contrato, aunque no dijo cuáles son.

"No era un proyecto rentable desde la primera temporada", reconoció antes de insistir en que "lo que no podíamos prever son los efectos económicos y sociales de la covid-19".