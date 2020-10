María Luz recuerda a Lorenzo Sanz siete meses después de su muerte con un emotivo mensaje

MADRID, 21 (CHANCE)



Han pasado siete meses desde que Lorenzo Sanz se despedía de la vida a causa del Coronavirus y lo cierto es que su familia le sigue teniendo muy presente en su día a día. No solamente su mujer, sino sus hijos y sus nietos, quienes comparten recuerdos en redes sociales casi a diarios para pregonar a los cuatro vientos lo gran persona que era.



En este caso, ha sido su viuda María Luz la que ha compartido desde su perfil de Instagram una hermosa fotografía con Lorenzo y un texto con el que expresa el dolor que siente de no tener á su lado al gran amor de su vida:



"Ya han pasado siete meses sin ti, y aqui* sigo, recomponiendo mis pedacitos, con amor y carin*o que me dan la gran familia que* formamos tu y yo, pero la vida es asi*, te llevaste la mitad de mi corazo*n ?? algu*n di*a los volveremos a juntar, DEP mi amor yo seguire* recorda*ndote todos los di*as junto a nuestros hijos y nietos, y tus amigos que te quieren".



De esta manera, María Luz se ha acordado de su difunto marido, ese que tantos buenos momentos les regaló a todos sus seres queridos y del que se acuerdan diariamente.