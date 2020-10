Los Proud Boys afirman que no enviaron correos intimidantes a electores

En la imagen, el presidente de EE.UU., Donald J. Trump. EFE/Erik S. Lesser/Archivo

Miami, 21 oct (EFE).- El secretario de Proud Boys en Florida, el cubano-estadounidense Enrique Tarrio, negó este miércoles que la organización ultraderechista haya enviado correos con amenazas a electores registrados como demócratas para que voten por el presidente Donald Trump en las elecciones del 3 de noviembre.

Tarrio dijo a Fresh Take Florida, un servicio de noticias operado por la Facultad de Periodismo y Comunicaciones de la Universidad de Florida, que los Proud Boys no han enviado esos correos, que según medios de prensa se han recibido también en otros estados, y están colaborando en la investigación para esclarecer esas amenazas.

"No enviamos correos masivos. Definitivamente no son nuestros", dijo Tarrio.

También subrayó que los Proud Boys no han estado nunca involucrados en acciones para intimidar a votantes.

Una de las personas que denunció haber recibido un correo de la organización de ultraderecha a la que Trump pidió durante el primer debate presidencial permanecer "preparados" de cara a las elecciones es una estudiante de la Universidad de Florida, con sede en Gainesville (norte de Florida).

"Está asustada y no quiere dar a conocer su identidad", dijo a Efe Lisa Zayas, directora de comunicación para el mercado latino de Florida Watch, la organización que denunció la amenaza a la estudiante.

Según la denuncia, el correo fue enviado por Proud Boys, una organización neofascista y supremacista creada por el periodista canadiense Gavin McInnes, fundador de la revista "Vice".

"Nadie sabe nada, pueden suceder muchas cosas, es intimidación y eso no está bien", apuntó Zayas, quien dijo que la estudiante "es estadounidense".

En el correo supuestamente enviado por Proud Boys, cuya captura de pantalla fue compartida junto con la denuncia, el remitente insta a la estudiante a "cambiar" su "afiliación de partido" y afirma que posee varios datos personales de ella, porque han tenido acceso a la "infraestructura general de votación".

"Sabemos por cuál candidato votas. Yo me lo tomaría muy en serio si fuera tú", dice el correo.

Según informó este martes, la oficina del Supervisor de Elecciones del condado Alachua (Florida) está "en conocimiento de múltiples instancias de intimidación a votantes vía correo electrónico".

"Estamos trabajando en conjunto con agencias a nivel local, estatal y federal, incluyendo el Buró Federal de Investigaciones (FBI) y el Departamento de Seguridad Nacional (DHS)", agrega un comunicado del supervisor.

"Si alguna persona se involucra en cualquier forma de intimidación de votantes, nuestra oficina remitirá el caso a las fuerzas del orden público estatales y federales", dice el comunicado.

Según Fresh Take Florida, en otros condados de Florida ha habido denuncias semejantes.

Los correos aparentan haber sido enviado desde un servidor asociado a la dirección de internet theofficialproudboys.com, pero el control de esa cuenta creada en marzo de 2017 cambió el lunes por la noche y el sitio web estaba fuera de línea el martes, de acuerdo con el servicio de noticias universitario.

Florida es uno de los estados en las elecciones porque aporta al más votado en su territorio 29 votos para el Colegio Electoral, que es quien dedice el ganador.

El exvicepresidente demócrata Joe Biden lleva la delantera a Trump en el conjunto del país, pero en Florida la distancia entre ambos es mínima y se ha ido acortando a medida que se acerca la elección.