Los hospitales de Barcelona se preparan para una segunda ola de ingresos por COVID-19

Por Luis Felipe Castilleja y Joan Faus

BARCELONA, 21 oct (Reuters) - Para Julio Pascual, el fuerte aumento de los ingresos por coronavirus en el hospital de Barcelona en el que trabaja como director médico le trae una desagradable sensación de 'déjà vu'.

Cuando el total de casos registrados en España se acerca al millón, las admisiones diarias en el Hospital del Mar de la capital catalana se han duplicado hasta alcanzar las 16 en los últimos días.

Situado en uno de los epicentros de la pandemia, el hospital está mejor preparado para tratar a los pacientes de COVID-19 de lo que estaba en marzo. En cualquier caso, Pascual dice estar preocupado por la escasez crónica de enfermeras y enfermeros y el riesgo de que la plantilla, sobrecargada de trabajo, pueda quemarse.

"Esa no es la situación a fecha de hoy, pero si (la admisión de hospitalizaciones por COVID-19) sigue al ritmo que llevamos en la última semana, será inevitable reprogramar y suspender alguna actividad no prioritaria".

Con el mayor número de contagios de Europa Occidental, España está teniendo dificultadas para gestionar la segunda ola de la epidemia.

Se han impuesto restricciones en todo el país, sobre todo en las dos regiones más afectadas, con Madrid en confinamiento parcial y Cataluña cerrando bares y restaurantes.

"Necesitamos convencer a la gente de que no interactúe socialmente. Lo que está en juego son los pacientes que no sufren COVID-19, sino otras enfermedades (...) Los recursos que funcionaban bien hasta hace una semana simplemente ya no son suficientes", apuntó Xavier Borràs, director médico del Hospital de Sant Pau, también en Barcelona.

En las 24 horas hasta el martes por la tarde, los ingresos por coronavirus aumentaron a 11 en ese centro, la cifra más alta desde finales de abril, aunque todavía lejos de los picos de 50-60 diarios alcanzados a finales de marzo, agregó.

Borràs añadió que su hospital está aumentando el número de camas para pacientes con coronavirus, lo que podría llevar a la cancelación de operaciones no urgentes programadas.

Las cifras del Ministerio de Sanidad muestran que las hospitalizaciones por COVID-19 han aumentado alrededor del 20% desde el 5 de octubre, pero con fuertes variaciones regionales. En Cataluña aumentaron un 71%, hasta 2.410, mientras que en Madrid cayeron un 12%.

En ese sentido, una fuente del hospital La Princesa de Madrid indicó que hace unas dos semanas se aplazaron algunos procedimientos no urgentes, añadiendo que las admisiones se han estabilizado desde entonces. (Información de Joan Faus y Luis Felipe Castileja, información adicional de Nathan Allen; escrito por Joan Faus; editado por Ingrid Melander y John Stonestreet; traducción de Jorge Martínez)