Lagarde asegura que el BCE va a prestar atención al cambio climático

EFE/EPA/HAYOUNG JEON/Archivo

Fráncfort (Alemania), 21 oct (EFE).- La presidenta del Banco Central Europeo (BCE), Christine Lagarde, aseguró este miércoles a representantes de organizaciones de defensa del medioambiente que en la revisión de la estrategia de la política monetaria la entidad va a "prestar gran atención al cambio climático".

En la primera escucha del BCE a más de veinte organizaciones de la sociedad civil, para revisar la estrategia de su política monetaria, Lagarde explicó que su principal mandato es la estabilidad de precios, que desde 2003 y hasta ahora ha definido como una tasa de inflación algo inferior al 2 %.

Pero el BCE también pueden contribuir a objetivos de la Unión Europea (UE), por ejemplo medioambientales, y aunque esto es secundario, algunos de estos objetivos tienen un impacto en el objetivo primario de la estabilidad de precios.

Lagarde dijo que el precio del carbono y los impuestos sobre el carbono son aspectos que pueden contribuir a cumplir los objetivos medioambientales europeos, pero son una tarea de los legisladores.

En el evento, retransmitido en la web del BCE, en YouTube y Twitter, participaron representantes de organizaciones patronales como Business Europe, de grupos sindicales europeos como Council of Trade Unions (ETUC), organizaciones de defensa del medio ambiente como Greenpeace y WWF, Transparencia Internacional (TI), organizaciones culturales Culture Action Europe o European Peoples Forum y grupos no gubernamentales de investigación de la regulación financiera como Finance Watch y Positive Money.

Los representantes sindicales destacaron que el BCE debe contribuir a la creación de empleo de calidad y al crecimiento sostenible.

Greenpeace acaba de presentar un estudio realizado con New Economics Foundation (NEF) y varias universidades británicas en el que critica que más del 63 % de la deuda corporativa que ha comprado el BCE apoya a sectores que emplean mucha energía o trabajan con combustibles fósiles, sectores de elevadas emisiones de CO2.

El BCE compra bonos verdes de emisión pública desde marzo de 2015 y emitidos por empresas desde junio de 2016.

A partir de enero de 2021 va a comprar bonos verdes con cupones vinculados a objetivos de sostenibilidad y los va a aceptar como garantía en sus operaciones de refinanciación.

La emisión global de bonos verdes era inferior a los 1.000 millones de euros en 2008, pero en 2017 alcanzó los 120.000 millones de euros, según cifras del BCE.

El economista jefe del BCE, Philip Lane, añadió en el evento que el principal reto para el BCE en el cambio climático es la transición a una economía sin emisiones de carbono.

Lane explicó que se han producido cambios demográficos, por el envejecimiento de la población, y tecnológicos con el desarrollo de internet que crean "una fuerza global estructural hacia los tipos de interés bajos".

Y por ello, añadió Lane, "las economías en todo el mundo necesitan tipos de interés bajos para funcionar" en un entorno en el que la inflación es baja.

"Unas tasas de interés más elevadas causarían más desempleo y una productividad menor", según Lane.

El economista jefe del BCE también hizo hincapié en que la caída de los precios de una forma duradera es muy dañina para la economía.

Este evento, que estaba previsto inicialmente el pasado mes de marzo en Bruselas, pero se pospuso debido a la pandemia, va a servir de ejemplo a otros similares que realizarán los bancos centrales nacionales de los países que comparten el euro.

Desde febrero y hasta finales de octubre todos los ciudadanos y organizaciones de la zona del euro tienen la oportunidad de dar sus opiniones a través de la página web del BCE, en el portal "the ECB listens".

Hasta ahora el BCE ha recibido más de 3.000 respuestas completas, que tendrá en consideración al revisar su estrategia.