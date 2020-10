La ultraderecha española defiende una moción de censura condenada al fracaso

El líder de Vox, Santiago Abascal durante su intervención durante la moción de censura de su partido al gobierno de coalición en el Congreso de los Diputados este miércoles. EFE/Mariscal

Madrid, 21 oct (EFE).- El Congreso español acogió este miércoles la primera jornada del debate sobre la moción de censura presentada por la formación de ultraderecha Vox contra el Gobierno de coalición de izquierdas de Pedro Sánchez, una iniciativa condenada al fracaso por la falta de apoyos y destinada en buena medida a marcar posiciones con el conservador Partido Popular (PP) en la pelea por el espacio electoral.

El sentido del voto del partido presidido por Pablo Casado, el principal de la oposición, si optará mañana jueves por el "no" o se abstendrá, marcó buena parte de las intervenciones en el Congreso español, principalmente las del líder ultraderechista, Santiago Abascal, y del socialista Sánchez, que animó a la derecha representada por el PP a desmarcarse de Vox.

"Usted no es el beneficiario sino el blanco de esta moción de censura", le dijo el jefe del Ejecutivo a Casado, quien se espera que participe en el debate en la sesión de mañana.

Hasta el momento lo único que ha dado a conocer el Partido Popular, que cuenta con 88 diputados en el Congreso, es que no apoyará la moción de censura, aunque siguen sin precisar si el voto será un "no", con lo que marcaría distancias con la extrema derecha, o se limitarán a abstenerse para no alejarse tanto de los votantes de Vox.

En cualquier caso la iniciativa planteada por Vox contará solo con el apoyo de los 52 representantes con los que cuenta en la cámara de diputados, una representación parlamentaria que ha conseguido en apenas dos años.

Para ser aprobada la moción, la quinta en la historia de la democracia en España, debería conseguir mayoría absoluta, es decir, 176 votos a favor de los 350 diputados que tiene el Congreso.

LA FINA LÍNEA ENTRE DERECHAS

Fundado en 2014 por Santiago Abascal, Vox se convirtió en las pasadas elecciones generales de noviembre de 2019 en la tercera fuerza política del Parlamento español, en buena parte gracias a los votos que ha ido arañando al Partido Popular, al que amenaza con comer buena parte de su terreno.

El éxito de Abascal se volverá "contra todos", sobre todo contra el principal partido de la oposición, auguró hoy Sánchez a Casado, para después reclamarle que rechace a Vox y proclame que "la derecha nada tiene que ver con la ultraderecha".

Lo hizo después de que el secretario general del Partido Popular, Teodoro García Egea, compareciera ante los medios en una sala de prensa del Congreso para asegurar que, a la espera de la votación de mañana, su formación no apoyará una moción de censura que refuerza al Gobierno de Sánchez, "moviliza a la izquierda" y "polariza más" el debate.

Sin embargo, tampoco despejó si el voto será negativo o se abstendrán.

"Esto no es una moción de censura, es una tomadura de pelo, su propia inutilidad la convierte en un espectáculo circense", se limitó a decir García Egea sobre la iniciativa parlamentaria.

"UN DEBER NACIONAL"

Para Vox, la presentación de esta moción es "un deber nacional". Ni es "una operación de marketing" de Vox ni busca reforzar a la "coalición social-comunista" en el Gobierno, afirmó Ignacio Garriga, diputado encargado de iniciar el debate que continuó después Abascal.

El líder ultraderechista puso de nuevo en el centro de la diana al PP, tendiéndole la mano a la formación de Pablo Casado, ya no tanto para que salga adelante la moción, lo que no es viable porque ningún grupo la respalda, sino para ir más lejos e ir construyendo una alternativa política, económica y territorial a lo que representa el actual Gobierno de coalición.

Esta es la quinta moción de censura desde la instauración de la democracia en España tras la dictadura de Francisco Franco (1939-1975).

Sánchez llegó al Gobierno el 1 de junio de 2018 por medio de una moción de censura -la única de las cinco en tener éxito- con la que desalojó del poder al conservador Mariano Rajoy.

El actual gobernante español fue apoyado entonces por el Partido Socialista, el izquierdista Unidos Podemos y pequeños partidos parlamentarios de izquierda, nacionalistas e independentistas vascos y catalanes.

Tras las elecciones generales del 10 de noviembre de 2019, Sánchez preside un gobierno de coalición en minoría formado por los socialistas (120 escaños) y UP (35).

Por ese motivo, tiene que negociar continuamente con otras fuerzas parlamentarias para sacar adelante los proyectos legislativos, como ocurre con los Presupuestos del Estado de 2021, fundamentales para la recuperación económica del país, castigado duramente por la epidemia.

Alida Juliani