La SIP señala obstrucción a información pública en Costa Rica

San José, 21 oct (EFE).- La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) señaló este martes en un informe anual la obstrucción de información pública por parte del Gobierno de Costa Rica, así como el ataque de manifestantes hacia la prensa en las protestas callejeras que han ocurrido este año.

"En este periodo se registraron varios casos de obstrucción a información pública por parte del gobierno y sus dependencias", indicó la SIP en la sección correspondiente a Costa Rica de este informe que cada año presenta ante su Asamblea General y que analiza la situación de la libertad de prensa en América y el Caribe.

La SIP reseña una serie de hechos en los que denuncia que el Gobierno ha obstruido el acceso a información pública solicitada por medios de comunicación, por ejemplo, datos sobre los contagios de la covid-19 y de los beneficiarios del "Bono Proteger", que es una ayuda que el Estado ha brindado a personas que se quedaron sin empleo en la pandemia.

Otras situaciones señaladas por la SIP tienen que ver con instrucciones en la Caja Costarricense del Seguro Social para que algunos de sus funcionarios no brindaran declaraciones a los medios acerca de la pandemia.

La SIP también detalló que la presidenta del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, Yamileth Astorga, "solicitó a los sindicatos de la institución no comunicarse con Diario Extra debido a los cuestionamientos por la ejecución presupuestaria y los manejos en la facturación".

"Astorga se refirió también al portal CrHoy, aduciendo que ambos medios promovían una privatización", indicó la SIP en su informe.

La SIP también destacó que la Sala Constitucional condenó al Ministerio de Salud por no brindar a la prensa una serie de datos sobre la covid-19.

Además, el informe afirma que los periodistas Óscar Ulloa Rojas y Luis Pablo Campos Salas "fueron humillados en televisión nacional durante una conferencia de prensa por un personero de Casa Presidencial cuando repreguntaban a los miembros del gabinete sobre temas medulares".

La SIP también señaló que el presidente del país, Carlos Alvarado, "calificó a los medios de comunicación en cadena nacional de 'insulsos', pues le hacían múltiples cuestionamientos sobre el manejo de la pandemia".

Acerca de las manifestaciones callejeras contra el Gobierno que han ocurrido recientemente en el país, la SIP detalló que periodistas de Canal 7, Noticias Repretel y La Nación "recibieron ataques verbales y amenazas por parte de grupos y organizaciones durante las protestas".

Además, apuntó que miembros de la Fuerza Pública custodiaron las instalaciones de Canal 7 después de que "un grupo de manifestantes llegara al sitio para cuestionar su línea editorial y cercanía con el gobierno de Alvarado".