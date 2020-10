La SIP inaugura su 76 asamblea general preocupada por la libertad de prensa

El presidente de Panamá, Laurentino Cortizo, inaugura la 76 Asamblea General de La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) hoy, desde el palacio presidencial en Ciudad de Panamá (Panamá). EFE/Bienvenido Velasco

Miami, 21 oct (EFE).- La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) inauguró su 76 Asamblea General, que se desarrollará de forma virtual, con la defensa de la libertad de prensa en un año marcado por la pandemia y un entorno áspero en lo político y económico.

La asamblea fue inaugurada por el presidente de Panamá, Laurentino Cortizo Cohen, quien rubricó la Declaración de Chapultepec y la Declaración de Salta, ambas enfocadas en la libertad de prensa y la segunda específicamente referida al mundo digital.

Desde el Palacio Presidencial, en Ciudad de Panamá, el mandatario ratificó y reiteró su compromiso con la libertad de prensa, además de expresar su "admiración" por las condiciones en que los hombres de prensa realizan su labor.

"Me lleva a la reflexión de que en Panamá estar al servicio de la libertad y la investigación periodística no conlleva riesgo mortal como en otros países", señaló Cortizo, quien reclamó además la investigación de los asesinatos de "más de 500 comunicadores" ocurridos en América en las últimas dos décadas.

El presidente panameño resaltó que en la 76 asamblea, que concluirá su programa el viernes, se haga un reconocimiento a los cerca de 20 comunicadores que han perdido la vida en el actual contexto de la pandemia del coronavirus..

Cortizo es el primer presidente de las Américas que firma la Declaración de Salta.

Previamente, el presidente de la SIP, Christopher Barnes, director de The Gleaner Company (Media) Limited, de Kingston (Jamaica), señaló que la Declaración de Chapultepec y el Índice de Chapultepec, que será presentado en esta asamblea, tienen el propósito de "servir como espejo a los gobiernos y ser un punto de referencia sobre la libertad de expresión".

Agregó que este 2020 ha sido un tiempo de "introspección", donde no han estado ajenas las discusiones sobre la "sostenibilidad de los medios de comunicación", y en contexto en donde "muchas de las democracias se han debilitado".

La 76 Asamblea General de la SIP, que contará también con la participación del presidente de República Dominicana, Luis Abinader, presentará en la jornada del miércoles los informes sobre libertad de prensa en cada país, que serán aprobados en la sesión de clausura.

El foro además desvelará tres iniciativas encaminadas a medir la libertad de expresión en el continente, persistir en la búsqueda de justicia para periodistas asesinados y avanzar en la innovación de contenidos a partir de una aceleradora de startups.