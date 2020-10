La República Checa roza los 12.000 casos nuevos, en un nuevo récord de contagios

Varios sanitarios atienden a un paciente de covid-19 en la UCI del Hospital Universitario de Praga. EFE/EPA/MARTIN DIVISEK

Praga, 21 oct (EFE).- La República Checa ha registrado en las últimas 24 horas 11.984 nuevos contagios de covid-19, lo que supone un nuevo récord desde que se desató la pandemia en primavera, informó hoy el Ministerio de Sanidad.

En este país, que tiene actualmente el mayor número de casos per cápita de la Unión Europea (UE), hay actualmente 4.064 personas hospitalizadas, 634 de ellas en estado grave.

La tasa de contagio es de 905 casos acumulados en catorce días por cada 100.000 habitantes, un espiral que el Gobierno ha tratado de frenar cerrando escuelas, bares y restaurantes, y prohibiendo reuniones de más de seis personas en la calle.

El país, en estado de emergencia desde el 5 de octubre, trata de evitar el confinamiento obligatorio, aunque no se descarta el cierre de las tiendas y comercios no esenciales, algo que ha propuesto el ministro de Sanidad, Roman Prymula.