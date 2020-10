La Comisión Europea emitirá 900.000 millones de euros en bonos hasta 2026

EFE/EPA/OLIVIER HOSLET/Archivo

Bruselas, 21 oct (EFE).- La Comisión Europea (CE) emitirá bonos por 900.000 millones de euros hasta 2026, la mayor parte entre 2021 y 2024, para financiar su fondo SURE de ayudas contra el desempleo y el nuevo Fondo de Recuperación europeo, tras una primera y exitosa emisión de bonos sociales con la que captó 17.000 millones.

"Por primera vez tomaremos prestado en los mercados financieros a gran escala (...). Es la cantidad más alta en la historia de la UE", dijo este miércoles el comisario europeo de Presupuestos, Johannes Hahn, en una rueda de prensar para presentar la primera emisión de bonos sociales para financiar el SURE, que tuvo lugar el martes.

La Comisión emitirá 100.000 millones de euros en deuda respaldada por el conjunto de la Unión Europea para financiar el SURE y otros 800.000 millones (a precios corrientes) para nutrir el Fondo de Recuperación.

El Ejecutivo comunitario espera llevar a cabo la primera emisión para el Fondo de Recuperación para "mediados de 2021", según explicó Hahn, quien llamó a la Eurocámara y al Consejo (que representa a los países miembros de la UE) a cerrar "lo antes posible" el acuerdo sobre el Fondo, de modo que puedan proceder con las emisiones.

El 30 % de las emisiones ligadas al Fondo de Recuperación, en torno a 240.000 millones de euros, serán en bonos verdes.

La Comisión Europea puso en marcha ayer esta estrategia con una emisión de bonos sociales para el SURE en la que captó 17.000 millones de euros, y registró una demanda 13 veces superior, de 233.000 millones de euros, que impresionó incluso a la propia institución a pesar de que esperaban un buen resultado, según fuentes comunitarias.

"Este exitoso lanzamiento es un voto de confianza en la UE como potencia y como emisor y definitivamente reforzará el papel internacional del euro", dijo Hahn.

La emisión contó con dos tramos, uno de bonos a diez años, con vencimiento en 2030 y otro de bonos a veinte años, con vencimiento en 2040.

Con el primero se captaron 10.000 millones de euros con un interés de -0,238 % puntos básicos y con el segundo 7.000 millones de euros con un interés del 0,131 %.

Estos tipos se trasladarán después a los créditos que recibirán los 17 países que han solicitado fondos del SURE, entre ellos España, indicaron fuentes comunitarias.

Con los 17.000 millones captados, la Comisión -que tiene la máxima calificación crediticia- ha cubierto más de la mitad de los 30.000 millones de euros que prevé emitir en 2020.

El Ejecutivo comunitario emitirá los 100.000 millones de euros del SURE en bonos sociales, con lo que una vez haya completado sus operaciones habrá "triplicado el volumen de bonos sociales a nivel" global, que actualmente se sitúa en unos 50.000 millones de euros, explicó Hahn.

La emisión de 900.000 millones de euros en los próximos seis años convertirá a la UE en el mayor emisor supranacional de deuda del mundo y en uno de los principales emisores de bonos denominados en euros, según fuentes comunitarias.

Para la emisión del martes, el Ejecutivo comunitario contrató a los bancos Barclays, BNP Paribas, Deutsche Bank, Nomura y UniCredit, ninguno español.

Estos fueron elegidos de entre los 20 mayores bancos activos en la colación de bonos soberanos y supranacionales, explicaron fuentes comunitarias.