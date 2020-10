Kate Moss diseña su primera colección de joyas, ecléctica y versátil

Fotografía de Kate Moss cedida por la firma Messika. EFE

Madrid, 21 oct (EFE).- La modelo Kate Moss hace de su joyero la mejor carta de presentación para crear su primera colección de joyas, piezas con mucho movimiento, versátiles, alta joyería para la noche, pero también para el día.

Valérie Messika, hija de André Messika, figura destacada del negocio internacional del diamante, lleva a gala con su firma Messika, el diseño de joyas con diamantes y no dudó en plantear una colaboración a Kate Moss para crear una colección de diseños de alta joyería.

El resultado ha sido una propuesta "ecléctica y con una diversidad controlada" con la que rendir homenaje a la versatilidad de la que ha trascendido generaciones y estilos, señaló Messika en un comunicado.

Una propuesta en la que la creadora ha querido acercar el joyero de la modelo donde comparten espacio el color y los complementos XXL, inspirados en la cultura de lugares diversos y el "art decó".

"A primera vista, muy lejos de nuestra joyería", pero al mismo tiempo un aliciente para comenzar a crear desde puntos de vista diferentes que finalmente han confluido en más de cien piezas, añadió.

Una colección, explicaron, donde el espíritu de la casa no se pierde, pero tampoco la esencia del estilo de Kate Moss que tantas mujeres copian.

La propuesta de estas dos creativas mujeres se concentra en el movimiento de las piezas, la fluidez de las líneas, la flexibilidad de las joyas, que unifican en lenguaje único: el oro, las diferentes tallas de diamantes y el uso de materiales preciosos.

Grandes volúmenes, diseños inspirados en el "art decó", donde no faltan collares, pendientes, anillos para tres dedos, gargantillas, tobilleras, "ear cuff" e incluso joyas para sombrero, todas ellas con un distintivo común, el pompón.

Una colección "cómplice y creada por instinto", explicó Valérie Messika, que introduce el color con malaquitas nácar y turquesas. Mientras ambas mujeres consiguen con brazaletes y gargantillas crear piezas que se funden sobre la piel como un tatuaje.

Piezas minimalistas que a pesar de su valor pueden ser el complemento ideal sobre un suéter negro para resaltar el brillo de los diamantes, pero sin duda también las mejores para una noche de gala.