Jugada por jugada del primer partido de la Serie Mundial de béisbol del 2020 entre Rays y Dodgers

Jugada por jugada del primer partido de la Serie Mundial de 2020 en las Grandes Ligas de béisbol, en el que los Dodgers de Los Angeles vencieron este martes a los Rays de Tampa Bay.

Dodgers 8 - Rays 3

1er inning: (Clayton Kershaw) - TAM: Yandy Díaz, hit al jardín derecho; Brandon Lowe, out en elevado a tercera base; Randy Arozarena, bases por bolas; Hunter Renfroe, ponche; Manuel Margot, out del 1 al 3 (pitcher a primera).

LAD: (Tyler Glasnow) - Mookie Betts, out en roletazo a primera sin asistencia; Corey Seager, base por bolas; Justin Turner, out en elevado al jardín derecho; Max Mundy, out en elevado al jardín central.

2º inning:

TAM: Joey Wendle, out en elevado al jardín izquierdo; Willy Adames, ponche; Kevin Kiermaier, out en elevado al jardín izquierdo.

LAD: Will Smith, ponche; Cody Bellinger, out en roletazo a primera sin asistencia; Chris Taylor, sencillo entre torpedero y tercera; Joc Pederson, ponche.

3er inning:

TAM: Mike Zunino, ponche; Díaz, out en roletazo de 6-3 (torpedero a primera); Lowe, ponche.

LAD: Austin Barnes, ponche; Betts, ponche; Seager, base por bolas; Turner, ponche.

4º inning:

TAM: Arozarena, ponche; Renfroe, out en roletazo de 6-3 (torpedero a primera); Margot, ponche.

LAD: Muncy, base por bolas; Smith, out en roletazo de tercera a primera y el corredor de primera llega a segunda; Bellinger, jonrón con hombre en base (2-0); Taylor, boleto y roba segunda; Pederson, ponche; Barnes, ponche.

5º inning:

TAM: Wandle, out en machucón del 1 al 3 (pitcher a primera); Adames, poncha (abanicado número 200 de Kershaw en postemporada); Kiemaier, jonrón (2-1); Zunino, ponche.

LAD: Betts, boleto, robó segunda y tercera; Seager, boleto; Turner, ponche; Muncy, roletazo a primera pero el corredor de tercera es quieto en home (3-1); Smith, hit impulsor al jardín central (4-1); (Entra a lanzar Ryan Yarbrough) Bellinger, out en elevado a tercera base; Taylor, sencillo impulsor al jardín izquierdo (5-1); Kike Hernández de emergente, hit impulsor al izquierdo (6-1); Barnes, out en elevado al jardín izquierdo.

6º inning:

TAM: Díaz, out en roletezo a tercera con excelente atrapada de Justin Turner; Lowe, out en elevado a primera base en zona mala; Arozarena, out en roletezo del 4-3 (segunda a primera).

LAD: (Entra a lanzar Josh Fleming) - Betts, jonrón por el jardín derecho (7-1); Turner, doblete al central; Muncy, doblete al central (8-1); Smith, out en elevado al central; Bellinger, ponche.

7º inning:

TAM: (Entra a lanzar Dylan Floro) - Austin Meadows, ponche; Margot, hit al jardín central; Wondle, doblete al central; (Entra a lanzar Víctor González) - Michael Brosseau de emergente, hit impulsor (8-2); Kiermaier, sencillo remolcador (8-3); Zunino, out en línea al pitcher que fuerza también al corredor de segunda.

LAD: Taylor, ponche; Hernández, out en roletazo a primera sin asistencia; Barnes, out en roletezo del 6 al 3 (torpedero a primera).

8º inning: TAM: (Entra a lanzar Pedro Báez) - Díaz, out en elevado a segunda base; Lowe, out en elevado a segunda base; Arozarena, out en elevado al jardín central.

LAD: Betts, sencillo al izquierdo; Seager, roletazo para dobleplay vía 3-6 (primera al torpedero en segunda); Turner, boleto; Muncy, sencillo detrás de segunda base; (Entra a lanzar John Curtiss) - Smith, ponche.

9º inning:

TAM: (Entra a lanzar Joey Kelly) - Meadows, out en elevado al jardín central; Margot, ponche; Wendle, out en roletazo de torpedero a primera.

LAD: XXX

Anotación por entradas:

. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 C H E

TAM 0 0 0 0 1 0 2 0 0 3 6 0

LAD 0 0 0 2 4 2 0 0 x 8 10 0

Ganó: Clayton Kershaw (1-0)

Perdió: Taylor Glasnow (0-1)

Jonrones:

TAM: Kevin Kiemaier (1)

LAD: Cody Bellinger (1), Mookie Betts (1)

Estadio: Globe Life Field

Asistencia: Poco más de 11.000 espectadores

