"Hemos jugado de tú a tú al campeón", dice Herrera

El centrocampista mexicano del Atlético de Madrid Héctor Herrera alabó este miércoles el trabajo de su equipo pese a caer 4-0 ante el Bayern de Múnich afirmando que "hemos jugado de tú a tú al campeón".

"Dar la cara es de orgullo, hemos hecho un buen partido, le hemos jugado de tú a tú al campeón", afirmó Herrera a la televisión Movistar Liga de Campeones, tras el encuentro.

"Nos han castigado con la contundencia que han tenido, tuvimos nuestras oportunidades y no las aprovechamos, no me queda nada más que recalcar el buen funcionamiento del equipo y la entrega", dijo Herrera.

El mexicano destacó que "con un resultado grande en contra, no dejamos de buscar y de pelear".

"Hay que ver en lo que fallamos y tratar de ajustarnos y las cosas que hicimos bien, seguir haciéndolas bien, creo que eso nos va a llevar por buen camino", concluyó.

gr/psr