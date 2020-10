Guinea.- Condé llama a "la calma y la serenidad" tras la muerte de diez personas tras las presidenciales en Guinea

01/01/1970 El presidente de Guinea, Alpha Condé POLITICA AFRICA GUINEA INTERNACIONAL ALEXEI DRUZHININ / ZUMA PRESS / CONTACTOPHOTO



Dice que estará "abierto al diálogo" si los resultados definitivos confirman su victoria



MADRID, 21 (EUROPA PRESS)



El presidente de Guinea, Alpha Condé, ha hecho este miércoles un llamamiento "a la calma y la serenidad" tras la muerte de al menos diez personas tras las presidenciales del domingo, en las que habría obtenido un tercer mandato, según los primeros resultados provisionales, rechazados de plano por la oposición.



"Reitero mi llamamiento a la calma y la serenidad a todos en lo relativo al proceso electoral en curso en nuestro país. Seguro que habrá un vencedor, pero eso no significa que la democracia sea amenazada o que la paz social se convierta en imposible", ha señalado, en una serie de mensajes publicados en su cuenta en la red social Twitter.



Así, ha manifestado que, en caso de que se confirme su victoria a través de los resultados definitivos, "permanece abierto al diálogo y disponible para trabajar con todos los guineanos". "Como siempre he deseado, Guinea necesita una verdadera unión nacional en la gestión de nuestro país", ha agregado.



Condé ha argüido que "los primeros resultados de las presidenciales del 18 de octubre le confortan en esta convicción". "Al margen de las elecciones personales y las divisiones políticas, estamos todos comprometidos con el pacto nacional y republicano que a día de hoy se pone a prueba", ha dicho.



Por ello, ha reiterado su llamamiento "a la responsabilidad y el patriotismo" y ha argumentado que "esto es necesario para que después de estas elecciones, independientemente de los resultados, se construya Guinea entre todos, sin exclusiones ni discriminaciones en ninguna parte del país".



"Es juntos como lograremos un destino unido y solidario. Lo digo una vez más, Guinea está por encima de todos. ¡Protejámosla!", ha remachado el mandatario, cuya candidatura a un tercer mandato ha provocado un gran aumento de las tensiones en el país africano.



En este sentido, el Ministerio de Seguridad ha confirmado diez muertos en incidentes tras las elecciones, horas después de que la opositora Unión de Fuerzas Democráticas de Guinea (UFDG) denunciara la muerte de cuatro de sus militantes a manos de las fuerzas de seguridad.



El Ministerio ha apuntado en un comunicado que "cuatro cuerpos de víctimas de armas de fuego han sido entregados en las morgues de los hospitales Donka e Ingnace Deen --en la capital, Conakry--, mientras que una persona ha muerto por arma blanca y dos por arma de fuego en Kissdougou".



Por otra parte, ha indicado que una persona ha muerto tiroteada en Coyah, mientras que un policía ha sido linchado en Bambéto y otro ha sido apuñalado. "Estos agentes, desprovistos de armas letales, eran parte de un dispositivo puesto en marcha para retirar barricadas en la carretera del Príncipe y mantener el orden", ha detallado.



El Ministerio ha resaltado que los incidentes han tenido lugar "tras la proclamación de la pretendida victoria" del líder de las UFDG, Cellou Dalein Diallo, quien aseguró el lunes que se había hecho con la victoria, a pesar de que en ese momento no había resultados oficiales.



El jefe de campaña de Diallo, Fodé Oussou Fofana, ha reiterado este mismo miércoles que el opositor se impuso en los comicios y ha manifestado que sus datos "indican claramente" que su victoria en primera vuelta "es irreversible".



"Alpha Condé está intentando hacer lo posible para lograr que se modifiquen los resultados de las urnas a su favor. Los administradores territoriales, las fuerzas de defensa y seguridad, los ministros y altos cargos de la Administración central y ciertos magistrados están movilizados para llevar a cabo este fraude a gran escala", ha denunciado.



El Gobierno ha manifestado en su comunicado que Conakry ha sido escenario de algunos incidentes en el marco de las protestas de la oposición tras la votación, incluida la creación de barricadas con neumáticos ardiendo y árboles. Además, ha apuntado que presuntos miembros de la UFDG atacaron el domicilio de un jefe de distrito en la localidad de Coyah, tras lo que saquearon la comisaría antes de ser dispersado por las fuerzas de seguridad.



CRÍTICAS A DIALLO



El Gobierno tachó el anuncio del líder de la oposición de "acto irresponsable, antidemocrático y antirrepublicano" cuyo único objetivo es "sembrar la confusión, manipular a la opinión pública y atentar seriamente contra la paz social".



En opinión del Ejecutivo, lo que busca Diallo es "provocar una situación de caos generalizado de consecuencias peligrosas e imprevisibles" por lo que le advirtió de que "se reserva el derecho de entablar acciones judiciales" en su contra "para hacerle responder de su acto ante la ley". Por su parte, Condé ha evitado pronunciarse.



El que fuera primer ministro y tres veces candidato a la Presidencia también fue criticado por la ONU, la Unión Africana y la Comunidad Económica de Estados de África Occidental (CEDEAO).



Por su parte, Diallo denunció además a última hora del martes a través de su cuenta en la red social Twitter que se encuentra "bloqueado" en su vivienda, que ha sido "rodeada" por la Policía y la Gendarmería, que "impiden toda entrada y salida".



"Al no poder hacer frente a la verdad en las urnas, el régimen antidemocrático de Alpha Condé intenta imponerse por la fuerza. Es momento de que Guinea pase página de este régimen liberticida y fratricida", sostuvo.



Los comicios han estado marcados por un repunte de las tensiones por la candidatura de Condé a un tercer mandato, lo que ha provocado protestas desde octubre de 2019 que han sido reprimidas por las fuerzas de seguridad, incidentes que se han saldado con decenas de muertos, según la oposición y la organización no gubernamental Amnistía Internacional.



Condé llegó al poder en las elecciones de 2010, tras ser durante décadas el principal líder de la oposición bajo la dictadura de Lansana Conté. Para poder optar a un tercer mandato, se procedió a una enmienda de la Constitución, aprobada en referéndum en medio de la pandemia de coronavirus y el boicot de los principales partidos de la oposición.