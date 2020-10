Guede cree que la final de la Copa Mx entre Xolos y Monterrey será pareja

El entrenador argentino Pablo Guede da indicaciones durante el juego contra Atlas, correspondiente a la jornada 5 del torneo mexicano de fútbol (Liga MX), celebrado en el estadio Jalisco, en la ciudad de Guadalajara (México). EFE/ Francisco Guasco/Archivo

Tijuana (México), 20 oct (EFE).- El entrenador argentino Pablo Guede afirmó este lunes que la final de la Copa Mx entre su club, Xolos de Tijuana, y Monterrey será muy pareja.

"Los dos equipos sabemos que ninguno es favorito, cualquiera le puede ganar a cualquiera. Van a ser ciento ochenta minutos duros para los dos", declaró.

Los Xolos recibirán este miércoles en Tijuana a los Rayados, campeones de liga en el partido de ida.

Guede anticipó que sus jugadores no se volverán locos por atacar y se cuidarán de no dejar espacios atrás.

"Si le das espacios al Monterrey te liquida, el mayor peligro de Monterrey es cuando tenemos la pelota, no será un partido para ir descarado al ataque", comentó.

Los Rayados del entrenador argentino Antonio Mohamed suman tres triunfos en sus últimas cuatro apariciones en el Apertura, en el que aparecen en el sexto lugar, mientras el Tijuana, con dificultades en su ataque, es decimocuarto de la clasificación, lo cual Guede considera una estadística sin importancia.

"Se juega una final, da lo mismo si estamos bien o mal, irregulares o reglares. Cuando un futbolista se prepara para una final, sabe que no hay un después. Tenemos dos partidos que le pueden dar un título al club y vamos a dejar todo para tratar de ganarlos", observó.

Guede reconoció que le quita el sueño todo lo del Monterrey, sin embargo sus jugadores están mentalizados para conquistar la Copa.

"Nos preocupa todo, que quita el sueño, por supuesto. Tienen un gran entrenador, grandes futbolistas, mucha variedad en cada una de las líneas y una calidad tremenda. Nos preocupan en el buen sentido, no con miedo, sino para mantenernos alertas", agregó.

Al referirse a la importancia de la Copa Mx, considerada de menos valor que la de la liga, el entrenador señaló que para él y su equipo es un trofeo muy importante y saldrán a ganarlo.

"Para mi esta Copa es como la de la Champions", concluyó.