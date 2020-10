Fútbol/Selección.- Lola Gallardo: "Estoy preparada para dar lo mejor de mí si soy la elegida para el viernes"

14/09/2020 La guardameta Lola Gallardo durante un entrenamiento con la selección española ESPAÑA EUROPA DEPORTES MADRID RFEF



La guardameta de la selección española Lola Gallardo dejó claro que aunque no ha jugado demasiados partidos oficiales desde hace "mucho tiempo", se ve "preparada para dar lo mejor" si es la titular el viernes ante la República Checa.



"Llevaba mucho tiempo sin jugar un partido oficial y el otro debuté con el Lyon y tengo muy buenas sensaciones, pero al final vamos a jugar las que estemos en mejores condiciones y si el seleccionador cree que soy yo la portera elegida, creo que estoy preparada para dar lo mejor de mí", señaló Gallardo este miércoles en rueda de prensa.



La exportera del Atlético se mostró "muy contenta" de volver con la selección. "Es un placer venir y ahora que estoy fuera se valora más", apuntó. "En el Lyon estoy bastante bien, aunque me costó al principio y ahora tengo que intentar trabajar para conseguir más minutos", comentó.



"Antes sí que había esa diferencia entre la Liga española y la francesa, pero ahora creo que la Primera Iberdrola está a un nivel altísimo y las jugadoras se están preparando muy bien para rendir al máximo. Quizá Francia nos lleve un pelín de ventaja, pero ahora creo que están muy equiparadas", comparó sobre los dos campeonatos.



Para la andaluza, el duelo del viernes contra la República Checa es el "más importante de la fase de clasificación". "Tenemos que llevarnos los tres puntos para estar cuanto antes en la Eurocopa, pero el partido no tendrá nada que ver con el de allí y nos van dar mucha 'guerra', pero jugamos en casa y si llevamos el partido a nuestro terreno tenemos mucho ganado", manifestó.



En este encuentro no estará Jennifer Hermoso, aquejada de un proceso vírico. "Es una jugadora muy importante para nosotras y que marca la diferencia, pero aquí hay gente muy preparada para rendir igual o mejor. Estamos preparadas para el viernes", advirtió, puntualizando que el "estar tanto tiempo paradas está haciendo mella", como razón para la gran cantidad de lesiones, que abren la puerta a muchas jugadoras "que vienen con ganas de aportar".



Finalmente, la guardameta sevillana, que compareció junto a otra internacional nacida en Sevilla como Irene Guerrero, confesó que estaban "supercotentas y más motivadas por jugar por primera vez con la selección" en su ciudad natal. "Es especial jugar en casa pese a la situación con el coronavirus y si conseguimos clasificarnos y lograr los tres puntos seguro que vamos a poder volver. Llevamos mucho tiempo esperando venir aquí y ojalá nos traiga mucha suerte", recalcó.