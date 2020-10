Fútbol/Selección.- Irene Guerrero: "No creo que las lesiones sean un hándicap, es un motivo para que nos unamos más"

MADRID, 21 (EUROPA PRESS)



La centrocampista de la selección española Irene Guerrero tiene claro que el viernes ante la República Checa "la clave será llevar el ritmo del partido" y también consideró que no será "un hándicap" las bajas por lesión en el equipo.



"La clave del partido ante la República Checa será llevar el ritmo y ser serias, contundentes y con claridad, y si podemos, hacer gol en los primeros minutos, porque eso nos dé esa confianza para conseguir la victoria", expresó Guerrero este miércoles en rueda de prensa.



La futbolista del Levante UD aseguró que están preparando este partido "con muchísima ambición". "Somos conscientes de a la altura a la que tenemos que estar para seguir líderes de nuestro grupo", subrayó la sevillana.



Además, restó importancia a la gran cantidad de bajas. "Todas aquí estamos preparadas y capacitadas para sacar este encuentro adelante. No creo que las lesiones sean un hándicap, es un motivo para que nos unamos aún más todas", recalcó.



Guerrero ve a la República Checa como "un equipo muy consolidado". "Aparentemente no nos va a proponer lo mismo que en la ida y viene con refuerzos, pero debemos de fijarnos en nosotras mismas y en lo que podamos aportar cada una en beneficio del equipo", apuntó.



"Es un privilegio jugar en nuestra ciudad, que seguro que nos acoge genial. Es un día histórico para Sevilla y para nosotras y nuestras familia, y querrán que hagamos un buen partido y podamos conseguir la victoria", sentenció Guerrero, preguntada por la oportunidad de jugar con la selección en su ciudad natal en una comparecencia que compartió ante otra sevillana como la portera Lola Gallardo.