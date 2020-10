Fútbol/Champions.- Simeone: "El Bayern es un gran rival y nos apagó su contundencia"

MADRID, 21 (EUROPA PRESS)



El entrenador del Atlético de Madrid, Diego Pablo Simeone, lamentó la derrota ante el Bayern Múnich (4-0) en la primera jornada de la Liga de Campeones y aseguró que se apagaron por la "contundencia" del conjunto alemán, claramente superior en todo el duelo.



"Sí, es merecido el triunfo. Nos hemos enfrentado a un equipo contundente que aprovechó sus situaciones de gol. Es un gran rival y nos apagó su contundencia. Nosotros hicimos un buen partido, con muchas cosas para seguir haciendo y otra -obviamente- que tendremos que corregir", indicó el 'Cholo' Simeone en declaraciones a Movistar.



El técnico colchonero analizó el duelo y destacó la falta de efecitividad de sus jugadores. "No tuvimos la capacidad de ser contundentes en los momentos que tuvimos situaciones para llegar al gol y ahí se fue el partido", añadió el argentino, que tiene las mismas ganas de "siempre" por afrontar el siguiente partido y olvidar la derrota en el Alianz Arena.



Preguntado por el carrusel de partidos que afrontan en los próximos días, Simeone dijo que son "circunstancias" en las que toca jugar. "Los equipos que juegan siempre la 'Champions' están acostumbrados a esto. Son realidades con las que convivimos y ya tenemos que pensar en el sábado porque tenemos un buen partido por delante. Tenemos que seguir con buen paso en Liga", agregó sobre el choque ante el Betis del sábado a las 21 horas.



Por último, cuestionado por la actuación de Joao Féliz, el 'Cholo' rechazó que no hiciese un buen partido o que no haya estado a la altura. "Se quedó todo el partido en el campo, evidentemente hizo un buen partido", sentenció Simeone.