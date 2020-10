Fútbol/Champions.- (Crónica) City y Liverpool debutan en Champions con tres puntos

Lukaku salva un empate al Inter



MADRID, 21 (EUROPA PRESS)



El Manchester City y el Liverpool tuvieron un estreno con victoria en la Liga de Campeones, sobre el Oporto (3-1) y el Ajax (0-1), mientras que las derrotas de Real Madrid y Atlético fueron acompañadas por un empate en el otro encuentro de cada grupo.



Los de Pep Guardiola remontaron para sacar adelante los tres primeros puntos del Grupo C, el cual lideran empatados con un Olympiacos que ganó 'in extremis' al Olympique de Marsella gracias a Ahmed Hassan Koka (1-0). En Mánchester, Luis Díaz adelantó a los portugueses, pero poco duró la renta.



Sergio Agüero empató de penalti en una primera mitad que comenzó con intercambio y llegó en esa igualdad al descanso. El City logró imponer su calidad con los goles de Guendogan y el español Ferran Torres, para tener así un final plácido en el inicio de otro intento de conquistar la ansiada 'Orejona'.



Mientras, en el Grupo D el Liverpool también ganó pero de manera ajustada en su visita a Ámsterdam. A los de Jürgen Klopp les bastó un disparo muy desviado de Mané que topó en Tagliafico para el gol en propia puerta del jugador local. Con esa renta a la media hora salvó el estreno que solventó como líder el Atalanta, con una goleada más en su cuenta, esta contra el FC Midtjylland (0-4).



Además, el Inter de Milán no pudo con el Borussia de Mönchengladbach (2-2), y salvó un empate gracias al doblete que rubricó Lukaku en el descuento. La segunda mitad trajo los goles del Giuseppe Meazza. El delantero belga adelantó a los locales pero los alemanes remontaron, en el 84' saboreando la sorpresa.



Lukaku volvió a emerger en el descuento para evitar el golpe mayor con un punto, después de la derrota del Real Madrid ante el Shakhtar Donetsk (2-3) en el otro encuentro del Grupo B. Le queda el consuelo a los de Zidane de que la liguilla apunta a apretada.



Del mismo modo, el Atlético de Madrid recibió la buena noticia del empate entre Salzburgo y Lokomotiv de Moscú (2-2), después de caer (4-0) en el inicio del Grupo A ante el Bayern de Múnich. Los rojiblancos no hicieron mal partido pero sufrieron la calidad de un campeón que sigue en forma, y cierran el grupo con cero puntos.