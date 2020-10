"Fast & Furious" se despedirá con las películas 10 y 11

En la imagen, el director estadounidense de origen taiwanés, Justin Lin, quien dirigirá las dos últimas películas de "Fast & Furious". EFE/KIM HEE-CHUL/Archivo

Los Ángeles (EE.UU.), 20 oct (EFE).- "Fast & Furious", una de las sagas más exitosas y longevas de la historia del cine, cerrará su espectacular andadura con las cintas número diez y once.

El portal Deadline adelantó este martes que el final de esta saga de acción, coches y máxima adrenalina contará con Justin Lin como director de ambas películas.

Lin es una apuesta más que segura para ponerle la guinda a "Fast & Furious", ya que, sin contar estas dos futuras cintas, se ha sentado en la silla de director en cinco películas de la saga (incluyendo la novena entrega, que se estrenará el año que viene).

Las cintas diez y once no supondrán, sin embargo, el final definitivo de "Fast & Furious" sino solo el cierre de su trama central puesto que está previsto que se hagan películas derivadas que amplíen el universo narrativo de estas historias que han triunfado en las salas de todo el planeta.

El primero de esos "spin-off" fue "Fast & Furious Presents: Hobbs & Shaw" (2019), que contó con Dwayne Johnson y Jason Statham como protagonistas.

En marzo Johnson ya adelantó que está en marcha una secuela de "Hobbs & Shaw".

Volviendo a los títulos troncales de "Fast & Furious", la novena entrega, titulada "F9", se tenía que haber estrenado el 22 de mayo de este año.

Pero la pandemia del coronavirus, que mantuvo los cines cerrados durante meses en la mayor parte del planeta, llevó a Universal a retrasarla en dos ocasiones, de manera que la fecha de lanzamiento está por ahora situada en el 28 de mayo de 2021.

Vin Diesel volverá a estar al frente de esta nueva cinta de "Fast & Furious" en la que también aparecerán, entre muchos otros, Michelle Rodríguez, John Cena, Charlize Theron y Helen Mirren.

También figuran en su reparto dos enormes estrellas latinas como Cardi B y Ozuna.

Hasta el momento, las ocho películas de la saga "Fast & Furious" más la cinta derivada "Hobbs & Shaw" han recaudado en todo el mundo 5.891 millones de dólares, según los datos del portal especializado en taquilla de cine Box Office Mojo.