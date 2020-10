Facebook, Alphabet impulsan al S&P 500 mientras Wall St espera por estímulos

(Actualiza cotizaciones)

Por Medha Singh

21 oct (Reuters) - El S&P 500 subía el miércoles ayudado por las ganancias de Facebook y Alphabet, mientras el mercado espera señales de que Washington podría estar cerca de acordar el próximo paquete de ayuda por coronavirus para respaldar la frágil recuperación.

* Las acciones de Snap Inc escalaban un 26,6% después de que el propietario de la aplicación de mensajería Snapchat superó las estimaciones de ingresos y crecimiento de usuarios, ya que más personas se inscribieron para chatear con amigos y familiares durante la pandemia de COVID-19.

* Los resultados también impulsaban a las acciones de las firmas de redes sociales Facebook Inc y Twitter Inc , que sumaban un 4,7% y un 7,2%, respectivamente, mientras que la empresa de intercambio de imágenes Pinterest Inc se disparaba un 11,6%.

* Las alzas en Facebook y la matriz de Google, Alphabet Inc , respaldaban un aumento del 1,8% en el sector de servicios de comunicación.

* A las 1513 GMT, el Promedio Industrial Dow Jones bajaba 60,32 puntos, o un 0,21%, a 28.249,27 unidades, mientras que el S&P 500 avanzaba 7,84 puntos, o un 0,23%, a 3.450,96 unidades. El Nasdaq ganaba 35,248 puntos, o un 0,31%, a 11.551,742 unidades.

* El sector energético, en tanto, descendía alrededor del 1,1% debido a la caída de los precios del petróleo.

* Los principales índices bursátiles del mercado han operado en un rango estrecho durante la última semana, ya que los inversores siguen el progreso de las conversaciones de estímulo.

* El jefe de gabinete de la Casa Blanca, Mark Meadows, dijo que el gobierno y los demócratas de la Cámara baja compartían el objetivo de llegar a un acuerdo sobre un paquete de estímulo en las próximas 48 horas. El mayor escollo sigue siendo el financiamiento para los gobiernos estatales y locales, afirmó, agregando que se han producido avances. (Reporte de Medha Singh y Shivani Kumaresan en Bengaluru, Editado en Español por Manuel Farías)