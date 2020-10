Exjefe de Defensa de México sin libertad bajo fianza en EE.UU.

El general mexicano Salvador Cienfuegos habla en una recepción en Ciudad de México, 2014.

(Bloomberg) -- El exsecretario de Defensa mexicano Salvador Cienfuegos debe permanecer bajo la custodia de Estados Unidos mientras espera su juicio en Nueva York, acusado de haber ayudado a un famoso cartel de la droga mientras era el jefe de las fuerzas armadas de su país.

El juez magistrado de EE.UU. Alexander MacKinnon rechazó el martes una solicitud de su abogado, Duane Lyons, para que Cienfuegos, de 72 años, fuera liberado bajo una fianza de US$750.000, por considerar que representa un riesgo de fuga.

“El acusado tiene importantes vínculos en un país extranjero, específicamente, México”, dijo MacKinnon en una audiencia realizada el martes por la tarde en un tribunal federal de Los Ángeles. “Fue un alto funcionario del Gobierno en México durante varios años y creo que es una inferencia razonable que alguien que ha vivido en México durante toda su vida pudiera huir y evitar ser procesado”.

Cienfuegos, quien se desempeñó como secretario de Defensa durante la Administración del expresidente Enrique Peña Nieto, fue detenido la semana pasada en Los Ángeles acusado de ayudar al cartel de la droga H-2 al poner bajo la mira a sus rivales en acciones militares, presentar a los líderes del grupo a otros funcionarios mexicanos corruptos y advertir sobre investigaciones estadounidenses, entre otros hechos.

Con el argumento de que la edad de Cienfuegos lo pone en mayor riesgo de contraer covid-19 si permanece bajo custodia federal, Lyons pidió que se le permitiera a su cliente permanecer libre bajo fianza mientras espera un juicio federal en Brooklyn, Nueva York.

Pero MacKinnon mencionó la falta de vínculos del general mexicano con EE.UU. y dijo que tendría una gran motivación para huir debido a la gravedad de los cargos en su contra. “Tiene más de setenta años y no se necesitaría una sentencia larga para que fuera cadena perpetua”, dijo el magistrado.

Los fiscales se opusieron a la fianza para Cienfuegos, diciendo que podría huir a México, donde el cartel H-2, así como exfuncionarios del Gobierno mexicano, podrían ayudarlo a evadir a las autoridades.

Nota Original:Mexico’s Ex-Defense Minister Must Stay in Jail in Drug Case

©2020 Bloomberg L.P.