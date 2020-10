Europa no puede reducir apoyo en lucha contra covid-19: FMI

(Bloomberg) -- El Fondo Monetario Internacional advirtió a los gobiernos europeos que enfrentan el resurgimiento de infecciones por coronavirus que no eviten el apoyo financiero generalizado para hogares y empresas.

Hacer muy poco ahora será, en última instancia, más costoso que proporcionar demasiada ayuda, según Alfred Kammer, director del Departamento Europeo de la organización.

“En pocas palabras: los gobiernos no pueden darse el lujo de no gastar”, dijo en una sesión informativa el miércoles. “El gran éxito hasta ahora de esta crisis fue la respuesta política rápida y considerable”.

Esa respuesta inicial, como programas de licencia para proteger los empleos y garantías de préstamos para ahorrar a las empresas con problemas de flujo de efectivo, ha dejado a muchos gobiernos con una carga de deuda que rara vez se ve en tiempos de paz y los ha llevado a dudar de su capacidad para hacer más.

En Gran Bretaña, donde la pandemia ha causado estragos en las finanzas públicas, el Ministro de Hacienda Rishi Sunak redujo su plan de apoyo laboral. Ahora los líderes locales en áreas afectadas por cierres como Manchester están pidiendo más ayuda financiera.

España solamente extendió su programa de licencia el mes pasado en un acuerdo de último minuto, después de semanas de negociaciones que dejaron nerviosos a empresas y trabajadores.

Sin embargo, el FMI estima que sin la ayuda inicial para evitar el desempleo y las quiebras, la producción económica habría sido 3-4 puntos porcentuales más baja este año.

“Estas medidas deben mantenerse”, dijo Kammer. “No hay duda al respecto”.

