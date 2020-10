¿Espera Kiko Rivera que vaya Isabel Pantoja a su casa para apoyarle?

MADRID, 21 (CHANCE)



Kiko Rivera lleva desde el domingo que llegó a Sevilla tras su entrevista en el Deluxe reclamando el cariño y el apoyo de su madre, Isabel Pantoja. La misma que entró en el programa en directo para quitarle hierro al asunto y expresar públicamente que lo que le pasaba a su hijo no era tan importante como lo que le está pasando a muchas personas que están enterrando a sus seres queridos en esta pandemia.



Hoy, Kiko Rivera ha salido de su casa para hacer unas compras y ha vuelto con las mismas, lo que quiere decir que no ha abierto la boca para decir nada sobre su estado de ánimo. A la pregunta si espera que vaya su madre a su casa para darle ese beso que le prometió el sábado, el marido de Irene Rosales ha guardado silencio y no ha querido responder... pero está claro que el mensaje que puso por su red social de Instagram, en el que aseguraba que seguía esperando ese beso... iba dirigido a su madre.



El dj no ha querido hacer ninguna declaración al respecto y parece que estamos ante una de las mayores crisis de los Pantoja de los tiempos... y es que sería la primera que se hace pública entre madre e hijo, ya que todas han sido entre su hermana Chabelita y su madre o incluso con él.