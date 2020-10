España, primer país de Europa Occidental con 1 millón de casos

(Bloomberg) -- España se convirtió en el primer país de Europa Occidental en superar el millón de infecciones por coronavirus, mientras las autoridades luchan por controlar nuevos brotes y contemplan un toque de queda para la capital, Madrid.

Se detectó unos 6.114 casos nuevos en las últimas 24 horas, lo que eleva el total a 1.005.295, según datos del Ministerio de Salud publicados el miércoles. Rusia tiene la mayor cantidad de infecciones en el continente con más de 1,4 millones, mientras Francia se acerca rápidamente a la marca del millón y el Reino Unido lo sigue con más de 760.000 casos, según muestran cifras de la Universidad Johns Hopkins.

Un toque de queda en Madrid sería la última medida de los gobiernos europeos para endurecer las restricciones en medio de una implacable propagación de la enfermedad. La capital ya se vio afectada por nuevas restricciones este mes, cuando el primer ministro Pedro Sánchez declaró el estado de emergencia para la Comunidad de Madrid, que tiene una población de casi 7 millones de habitantes.

Sánchez ha sido criticado por su manejo de la pandemia, y el líder socialista enfrenta una moción de censura el jueves, solicitada por el partido de extrema derecha Vox sobre su administración del país.

Se prevé que la moción sea cómodamente rechazada porque Vox no ha logrado obtener mucho apoyo entre otros partidos, pero el evento está poniendo en plena exhibición pública la creciente brecha en la política española. Sánchez se ha enfrentado repetidas veces con el presidente de la Comunidad de Madrid, que pertenece al principal partido conservador de la oposición, por la mejor forma de lidiar con el virus.

A principios de este año, España fue brevemente el país europeo con más muertes diarias, pero luego impuso el confinamiento más estricto del continente y redujo los niveles de contagio en junio.

Cuando se levantó en el verano, las infecciones comenzaron a aumentar, lo que las autoridades atribuyen principalmente a la falta de cumplimiento de las reglas de higiene y distanciamiento en las reuniones familiares y sociales.

Nota Original:Spain First in Western Europe With 1 Million Virus Cases (1)

